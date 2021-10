El motivo por el cual Macri no declaró y el álbum de figuritas incompleto: los grandes ausentes

Una más y van. Después de dos citaciones fallidas, Mauricio Macri se hizo presente en la mañana de hoy en Dolores, habló frente al puñado de militantes y se retiró del juzgado federal sin haber declarado en la causa que lo investiga por el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

La indagatoria fue suspendida por el juez Martín Bava, después de que los abogados del ex presidente resaltaran que no estaba en condiciones porque aún no fue relevado de su obligación de guardar secretos de inteligencia.

"No hay fecha para la nueva indagatoria porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia", precisó a la salida del juzgado Pablo Lanusse, abogado del ex mandatario, al tiempo que sumó: "Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo. Ha quedado en evidencia la intención del juez Bava de querer procesarlo antes de las elecciones".

Minutos antes de ingresar al juzgado, Macri dio un lavado discurso frente al puñado de militantes que el grupo más duro de Juntos por el Cambio logró convocar, pese al expreso pedido de los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Fue él quien, aunque no es candidato, aprovechó la citación para hablar de las próximas elecciones del 14 de noviembre.

Quienes acompañaron al ex presidente fueron Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, Jorge Macri, Fernando Iglesias, el investigado Darío Nieto, Waldo Wolf, Pablo Avelluto, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Daniel Lipoveztky, Silvina Lospennato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos y Jorge Triaca.

Entre los grandes ausentes se destacaron María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Martín Lousteau, Facundo Manes, Maximiliano Ferraro, Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Miguel Ángel Pichetto.

¿Cómo sigue ahora la causa? El juez ya elevó un pedido a Alberto Fernández para que releve "en caso de ser necesario" a Macri. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ya había aclarado al juzgado que no estaba en condiciones de relevarlo de esta obligación, ya que el pedido debe presentarse ante el presidente de la nación. De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, la respuesta del Ejecutivo nacional será positiva y llegará en las próximas horas.