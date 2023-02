El nuevo objetivo Grabois: se lanzó como precandidato a presidente y defenestró a Alberto

En el marco del año electoral, en el cual los candidatos ya comenzaron a competir,Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos y Patria Grande, brindó una conferencia junto a Axel Kicillof y confirmó su precandidatura a presidente con la excusa de no querer “otro mediocre”.

En la presentación de su libro Los Peores, el dirigente apuntó contra el presidente Alberto Fernández y lo acusó de no hacer los cambios correspondientes que tenía que realizar: “El año que viene no quiero a otro mediocre, otro tibio, a otro cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto. Nuestra trinchera principal por la realpolitik es la provincia de Buenos Aires y Axel tiene que bancar esa parada. Entiendo que es así”, afirmó luego de dejar en claro su postura respecto a ambos los políticos.

En un intento de hacer humor disimulando su interés político para con Kicillof, Grabois arremetió: “Es el gobernador de la provincia, eso no es poca cosa. Capaz le falta un cachito pero va bien, Es un funcionario que más o menos funciona”. Luego de las carcajadas, opinó: “Axel es una esperanza que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas del siglo XXI”.

No obstante, aprovechó para recordar a Juan Dominto Perón y a Cristina Fernández de Kirchner y desarrolló: “Lograr eso tan difícil en América Latina y Argentina, algo que Juan Domingo Perón no pudo y ojalá que sí pueda Cristina Kirchner, que es construir un trasvasamiento y un recambio generacional que supere y profundice los pisos de derechos de la etapa anterior. Creo que Axel personifica esa posibilidad, esa potencia que se puede dar”.

Por otra parte, el líder dijo que para él, es importante que exista un salario universal, ya que “eso que llaman planes es parte del ingreso de gente que ya trabaja. Es un eslogan demagógico que estigmatiza a los compañeros que trabajan porque garpa electoralmente”.

En la misma línea, Kicillof expresó: “El libro es muy valiente, reconoce críticas, errores, no se atrinchera en la defensa ciega de cuestiones que hay que revisar. Es un libro imprescindible”. Sin embargo, se diferenció de Grabois y defendió al oficialismo “El proyecto del peronismo clásico, a pesar del cambio y del paso del tiempo, es tomar masas inmensas de riqueza y aplicarlas a la mejora de condiciones laborales y productivas del país”.

Por último, Grabois concluyó opinando que según su criterio, si el ganara las elecciones de éste año cree que resolvería durante su mandato la necesidad de tierra y vivienda: “Como candidato a presidente, en cinco años resolvemos el millón y medio de lotes y quintas productivas que necesita el país para que todos tengan tierra y la posibilidad de un techo”.