El nuevo pedido de Cristina Kirchner para visitar a Florencia en Cuba

Cristina Fernández de Kirchner volvió a solicitar un permiso ante la Justicia para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia, que permanece en La Habana desde mediados de febrero pasado siguiendo un tratamiento médico producto de un linfedema. Esta semana su defensa presentó la historia clínica de la hija de la ex presidenta, que no regresó al país a pesar de la orden judicial que la obligaba a retornar.

Cristina solicitó permiso para viajar en todos los juzgados donde está siendo investigada, así como ante el Tribunal Oral que tiene previsto juzgarla en la causa por el direccionamiento de la obra pública a partir del mes que viene. Sin embargo, el planteo es para viajar entre el 20 y el 30 de abril.

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de marzo de 2019

No es la primera ocasión en que la ex mandataria realiza un pedido de estas características. El mes pasado Cristina obtuvo permiso para viajar a La Habana por una semana, también con el objetivo de visitar a su hija. En aquella oportunidad, la senadora de Unidad Ciudadana difundió un video en el que relataba algunas de las dolencias de su hija y aseguraba que eran producidas por el stress derivado de la “persecución judicial”.

De acuerdo a la información aportada por el abogado defensor de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, la hija de la ex mandataria recibió la recomendación médica de no viajar en avión por el daño que le podría provocar a su salud, motivo por el que por ahora Florencia no regresará al país, tal como lo había ordenado el Tribunal Oral Federal 5 semanas atrás.