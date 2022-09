El oficialismo quiere abrir el diálogo con la oposición, pero Macri respondió: "Han destruido a la Argentina”

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no hizo más que acrecentar la famosa "grieta" instalada por cierto sector político. Incluso, mientras que el senador Oscar Parrilli destacó que la ex presidenta pretende eliminar el problema de raíz, dejar de lado los agravios" entre dirigentes y no descarta a dialogar con Mauricio Macri, el líder de Cambiemos echó más leña al fuego y afirmó que “las ideas de Cristina Kirchner han destruido a la Argentina”.

Al referirse a la Vicepresidenta, Parrilli sostuvo que es necesario "retomar la senda del diálogo" entre la dirigencia política. "Cristina plantea necesario dejar de lado los agravios entre dirigentes y tener la capacidad de dialogar y discutir de manera democrática para buscar soluciones a los gravísimos problemas que tiene la Argentina", dijo este viernes el senador en declaraciones a radio Provincia.

Recordemos que Cristina participó de un encuentro junto a curas villeros, Curas en opción por los Pobres, hermanas, religiosas y laicas este jueves, donde manifestó que resultó ilesa del ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel "gracias a Dios y la Virgen". "Hay pruebas más que elocuentes de que Cristina siempre está abierta al diálogo", dijo previamente Parrilli con El Destape Radio y agregó: "Cristina no tiene límite en su amplitud al dialogo. Nunca puso un límite a nada".

En ese marco, el senador no descartó un intercambio con el ex presidente Mauricio Macri: "No es descartable que Cristina se junte hablar con Macri. Nunca puso un límite". Sobre la actividad que encabezó la ex presidenta el jueves, manifestó que fue un acto muy emotivo y cargado de "espiritualidad" después de una situación "tan límite y tremenda "como la que sufrió el 1 de septiembre a metros de su casa en Recoleta.

Además, destacó que en la reunión en el Senado, Cristina “se reencontró con personas que quiere mucho y tiene reciprocidad por parte de ellos”, y agregó que “la imagen y sus palabras dan claridad de lo que es ella y de la integridad psíquica y de convicciones políticas y religiosa que tiene”. "Es uy importante escuchar las palabras de quienes están muy cerca de los más vulnerables y necesitados", explicó.

Para el legislador, con el intento de magnicidio se rompió "el acuerdo social y político que construimos en estos 40 años" en los que "los distintos partidos podemos tener diferencias, opiniones, porque defendemos intereses distintos pero siempre nos sometemos a la voluntad del pueblo, y nunca a la violencia como fue en este caso". En cuanto a la causa judicial, sostuvo que "todos los argentinos tenemos el derecho a saber dónde termina este grupo".

Esto -explicó- es debido a que "no eran loquitos ni marginales aislados" y resaltó que "queremos saber si hubo algún actor que los fomentó y alentó para llevar adelante esta acción". "Sabemos quiénes fueron los actores materiales pero queremos que la justicia nos dé la seguridad a todos los argentinos que, si lo hay, se identifique a los autores intelectuales de este terrible atentado porque nos va a dar la tranquilidad de que esto no va a volver a suceder", cerró.

Casi a la par de Parrilli, Macri sentó postura y descartó cualquier tipo de acercamiento a la vicepresidenta al destacar que las ideas que representa Cristina “han destruido a la Argentina”. “Tenemos que explicarle a la gente que ahora no es que está fracasando sólo el kirchnerismo, sino ideas que no funcionan”, sostuvo Macri, quien recorrió Pergamino y Junín, donde mantuvo reuniones políticas y conversó con los vecinos.

Durante un almuerzo con dirigentes, aseguró que lo “más grave” es que las ideas que representa Cristina “han destruido a la Argentina”. De acuerdo con el líder de Juntos por el Cambio, el espacio de la vicepresidenta no cree ni “en la cultura del trabajo ni en la meritocracia ni en el esfuerzo personal ni en ser parte del mundo ni en la transparencia” y expresó que lo importante en este contexto "son las ideas". “Lo importante son las ideas, que nos van a sobrevivir a todos nosotros”, sentenció Macri, aclarando en lugar de centrarse en la discusión por las candidaturas, los referentes de la oposición deberían hacer hincapié en presentar sus ideas y su proyecto de país. ¿Si habló de la defensa de la democracia o repudió el atentado? Por supuesto que no.