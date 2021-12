El oficialismo sufrió una derrota parlamentaria: la Cámara de Diputados rechazó el Presupuesto 2022

Luego de una sesión muy larga, que duró casi 19 horas, esta mañana finalmente la Cámara de Diputados rechazó el Presupuesto 2022 presentado por el ministro de Economía Martín Guzmán. El proyecto obtuvo 132 votos negativos de la oposición contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención.

En un lapso de 24 horas el bloque del oficialismo del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, pero también la administración de Alberto Fernández, recibió varios reveses por parte de Juntos por el Cambio. El primero tiene que ver con que no acompañaron el pedido de que el Presupuesto 2022 vuelva a comisión, y por ende se rechazó su media sanción en una votación en la que le faltaron 7 votos.

El segundo tuvo que ver con justamente la imposibilidad de que vuelva a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados después de que el oficialismo podría haber ganado tiempo para negociar con el resto de los bloques.

El tercero es que tendrán que modificar las escalas de Bienes Personales, algo que el Senado aprobó antes del recambio del 10 de diciembre, en donde también en la Cámara Alta el Frente de Todos perdió su mayoría. De esta forma la recaudación que esperaban tener al no actualizar por inflación esas escalas será menor a la esperada.

“Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo un ex vicejefe de Gobierno, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un ex ministro del Interior y el ex presidente de esta Cámara ante una situación gravísima en la que dejaron este país cuando lo endeudaron en 44 mil millones de dólares”, arrancó Kirchner en su locución, la cual terminó por detonar el consenso que había con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, para que se trate la semana que viene el proyecto.

De hecho, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, fue el encargado de oficializar el enojo por parte de la oposición: “Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, nuestro bloque iba a acompañar; no va a acompañar que vuelva a comisión. ¿Sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar y entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la Ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo nunca nos votó un Presupuesto; en la provincia de Buenos Aires, nunca votó un Presupuesto; en el gobierno de Mauricio Macri, nunca votó un Presupuesto; si quieren gobernar, dialoguen. Cuando ganan, no dialogan, y cuando pierden tampoco".

De esta forma el oficialismo ahora debe presentar un nuevo proyecto, y por ende tendrá que prorrogar el actual Presupuesto. Desde la Casa Rosada adelantaron que el presidente Alberto Fernández firmaría en la próximas horas la extensión de la actual ley de leyes, pero todavía no vaticinaron que podrá suceder con la negociación con el FMI. Es que el debate del Presupuesto 2022 era la antesala, según dejaban trascender en el Gobierno, del acuerdo con el mencionado organismo que tendría que pasar por el mismo proceso.