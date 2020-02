El pañuelazo en el Congreso por el aborto y la marcha de la Iglesia contra el "falso machismo"

El debate por la despenalización del aborto sumó un nuevo capítulo luego de que ayer, en el marco del pañuelazo que se realizará hoy para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito, el obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojeda -quien además es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)- adelantó que el 8 de marzo, día internacional de la mujer, se llevará una movilización contra la decisión de la administración de Alberto Fernández de darle impulso al proyecto.

“Con motivo del Día Internacional de la Mujer, y ante muchas palabras del Papa dirigidas a la defensa de la dignidad de la mujer, hablando de la violencia enorme que se ejerce muchísimas veces sobre las mujeres a través de un falso machismo, un falso autoritarismo; nos ha parecido una excelente oportunidad para hacer esta convocatoria a todos los hermanos de la Patria, para defender la vida y defender a nuestras mujeres”, expresó el Obispo.

Las movilizaciones tendrán su epicentro frente al Congreso Nacional para exigir que se debata una ley a partir del 1 de marzo, cuando Fernández inaugura sesiones ordinarias, pero se espera que se desarrollen masivas manifestaciones en las principales ciudades del país. Durante su gira europea, el Fernández dijo que enviará al Congreso un proyecto para despenalizar el aborto, tal como había prometido en la campaña electoral.

"En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito, porque casi nunca se condena a una mujer por aborto. Pero sabemos que los abortos existen", dijo. "¿Cuál es el problema de que exista un delito de aborto? El problema es que todo aborto se vuelve clandestino y, en la clandestinidad, el riesgo de vida y de salud de la mujer se potencia", observó.

Desde Cuba, quien también mando adhesiones para la marcha de hoy es Florencia Kirchner, que se encuentra en La Habana por un tratamiento médico. En su perfil de Instagram, la menor de los Kirchner compartió una foto en donde reclamó por el aborto seguro, legal y gratuito. “Desde Cuba 💚 No tengo mi pañuelo acá, pero escribo entre plantas y lagartijas fuertemente verdes sobre aborto. El poema es de la activista negra, bisexual y feminista, June Jordan. La traducción es de @florcodagnone Mañana #19F sumate. Aborto legal, seguro y gratuito ¡ESI en todos los colegios! Ahora, que tenemos nuevamente ministerio de salud #AbortoEsSalud Ahora, que hablar de ampliación de derechos no trae aires de utopía. Ahora, que al neoliberalismo le dijimos ya no más”, posteó.

En la Ciudad, en paralelo, se presentó un proyecto de ley con la firma de la legisladora de Evolución, Inés Gorbea, en donde busca que haya una adhesión al protocolo nacional. La iniciativa contó con el apoyo de los diferentes bloques entre ellos el Frente de Todos, la Izquierda y la UCR.