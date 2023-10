El Papa Francisco negó ser comunista y apuntó contra Milei: “Encanta a la gente y la termina ahogando”

A mediados de septiembre, Tucker Carlson, el polémico periodista estadounidense, viajó hasta Buenos Aires para entrevistar a Javier Milei, el candidato de ultraderecha que amenaza con usar una "motosierra" para recortar el Estado, los derechos conseguidos y la soberanía económica nacional. En aquella nota, el libertario había ido contra todo y contra todos. E incluso, la ligó el Papa Francisco. "Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz", dijo el libertario. En ese momento, afirmó que Jorge Bergoglio "juega políticamente" y "ha mostrado afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro".

Aquella entrevista había sido compartida a través de la cuenta de Twitter del periodista, conocido por su trabajo en la cadena Fox News y afín al partido republicano. “Tiene afinidad con comunistas asesinos, de hecho no los condena. Es condescendiente con todos los de izquierda, aun cuando sean verdaderos criminales. Es alguien que considera a la justicia social como un elemento central de su visión y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el futuro de su trabajo a una persona y dárselo a otra”, había dicho el candidato de la Libertad Avanza, quien sin dudarlo remató al hablar sobre el Papa: "Está del lado de dictaduras sangrientas”

Ahora, poco más de un mes después de las declaraciones de Milei, Bernarda Llorente, la directora de la agencia Télam, tuvo la oportunidad de entrevistar al Sumo Pontífice en el marco de la guerra entre Hamas e Israel y el avance de las derechas en el mundo. En esta época se realiza un Sínodo en donde las autoridades eclesiásticas se reúnen para “mirar para adentro” y cambiar de una o de otra manera las cosas que no funcionan bien en la institución católica.

Este fue el hilo conductor para que el Papa exprese, sin nombrarlo, una suerte de respuesta a los dichos del candidato de La Libertad Avanza. Sobre las crisis expresó: “La palabra crisis me gusta porque tiene movimiento interno. Pero de una crisis se sale para arriba, no se sale con enjuagues. Se sale para arriba y no se sale solo”.

Y, en cuanto a la actitud de los jóvenes pronunció: “Una de las cosas que tenemos que enseñarles a los chicos y a las chicas es a manejar las crisis. A resolver las crisis. Porque eso da madurez. Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo”, dijo contundente.

En cuanto a los “falsos profetas” expuso: “Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente… y las terminan ahogando. Gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para el otro”. Además dijo: “Las grandes dictaduras nacen de una flauta, de una ilusión, de un encanto del momento. Y después decimos ‘qué lástima, nos ahogamos todos’”.

Las preguntas del millón: ¿El papa es comunista?, ¿Cuándo viene a Argentina?

En cuanto a la primera pregunta fue contundente y sin nombrarlo, le respondió a Milei: “Cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona. A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas sociales, dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio”.

¿Viene a Argentina? Bergoglio respondió sonriendo: “Me gustaría ir… Hablando de los más lejos, me queda Papúa Nueva Guinea. Pero alguno me decía que, ya que voy a Argentina, haga escala en Río Gallegos, después el Polo Sur, aterrizar el Melbourne y visite Nueva Zelanda y Australia. Sería un poco largo”.

Frases célebres de la entrevista del Papa

-“Es importante concebir el trabajo como algo inherente a la persona humana. La vagancia es una enfermedad social. Incluso están los vagos ricos, los que viven a costilla de los demás sin pensar en un bienestar común. La pereza y la vagancia son muy traicioneras porque alimenta toda esta viveza de aprovechar para mí, a costilla de los demás”.

-“Explotar a la gente es uno de los pecados más graves. Y explotarla para provecho propio. Tengo datos sobre la explotación laboral en el mundo que son muy grandes. Y es muy duro eso. El trabajo te confiere dignidad y de ahí que el trabajador tiene derechos concretos”.

-“Sobre la guerra: el diálogo no puede ser solo nacionalista, es universal, sobre todo hoy día con todas las facilidades que hay para comunicarse. Por eso hablo de diálogo universal, de armonía universal, de encuentro universal. Y claro, el enemigo de esto es la guerra. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hubo guerras en todos lados. Fue lo que me llevó a decir que estamos viviendo una guerra mundial a pedacitos”.

-“Las tres cualidades de Dios, las más contundentes, son cercanía, misericordia y ternura. Dios es cercano. Dios es misericordioso, nos perdona todo y nos tiene una paciencia impresionante. Y es tierno, esa cosa delicada de Dios aún en las pruebas difíciles. Así lo vivo yo”.

-“Desde hace más de cuarenta años, rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor, de Santo Tomás Moro, un grande. Empieza la oración muy linda: "Dame señor una buena digestión y algo para digerir". Ya empieza con sentido del humor. Y eso me gusta porque el sentido del humor humaniza. La gente que no tiene sentido del humor es aburrida”.-“Recen por mí, por favor. Pero recen a favor, no en contra”.