El paro fantasma del campo: los números oficiales que dejan en jaque la adhesión masiva que quisieron instalar

El 19 de diciembre del 2019, sólo nueve días después de la asunción de Alberto Fernández, la Mesa de Enlace convocó al primer paro nacional contra el Gobierno en rechazo a la suba de tres puntos porcentuales en los derechos de exportación de la soja. Más de un año después, tres de las cuatro entidades agrarias iniciaron una nueva medida de fuerza de 72 horas, ahora en repudio al cierre de las exportaciones de maíz en pos de garantizar el abastecimiento del mercado interno. Los números reales del impacto del paro, la reunión con Luis Basterra y por qué continuarán con la huelga, pese a que ya se abrió un diálogo y el Ejecutivo dio marcha atrás con la medida en cuestión.

"El cese comercial impacta, ya que ingresan cerca de 3.500 camiones por día con trigo, maíz y soja diariamente a los puertos. Esta medida impacta enormemente al sector por la fuerte adhesión que está teniendo", se jactó el lunes al arranque de la medida de fuerza Gustavo Indígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Sin embargo, pese a la expectativa de las entidades, el impacto fue nulo; números que por estas horas son celebrados con entusiasmo en la Casa Rosada.

El lunes, día en el que arrancaba la medida de fuerza, fueron 3.212 camiones los que ingresaron a los puertos cerealeros y exportadores del país. La cifra se mantuvo por encima del promedio diario que se viene registrando desde hace meses. Los datos de la jornada del martes son incluso mayores alcanzando los 3.600 camiones, de acuerdo al relevo realizado por entidades oficiales. "La actividad no se vio alterada, no disminuyó la cantidad de camiones. El impacto del 'paro del campo' no se sintió y pierde fuerza", destacan en diálogo con BigBang desde Balcarce.

"La cantidad de camiones que llevan los granos a los puertos es la misma de siempre", señaló Pablo Agolanti, vicepresidente de la Federación de Transportes Argentinos en diálogo con Télam. "Lo que se está viendo por los arribos de los camiones a puertos es que la situación es normal para la fecha en la que estamos. Ayer (por el lunes) ingresaron más de tres mil camiones y se descargaron. Y hoy, por los turnos tomados, más de 3.600 camiones están llegando a puerto sin ningún problema", sumó.

Los números son públicos y pueden consultarse casi en tiempo real desde la Web del Sistema de Turnos Obligatorios para la carga en Puertos. Un dato no menor, que también fue visto con optimismo en el Ejecutivo, es que para mañana -último día de la medida de fuerza- "hay turnos activados para descarga en los puertos de alrededor de nueve mil camiones", según destacó Agolanti. "En algunos lugares se ven personas con sus camionetas sacándose fotos, pero no más que eso", sumó.

Pese a la falta de adhesión y al casi nulo impacto de la medida de fuerza, el Gobierno mostró dos gestos de diálogo -tan reclamado por el sector, incluso durante la presidencia de Mauricio Macri-. En la segunda jornada del paro, el ministro Luis Basterra mantuvo una reunión con los representantes de la mesa intersectorial del maíz conformada en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y se alcanzó un acuerdo, luego de garantizar el abastecimiento del cereal en el mercado interno: se eliminó así el cupo de las 30 mil toneladas diarias de exportación, medida que había originado el reclamo del sector.

Desde el Ministerio de Agricultura confirmaron a este medio que, entre los puntos de acuerdo, se consensuó:

Cambiar el límite de las toneladas diarias, por un monitoreo inteligente del saldo exportable.

Acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el Programa Nacional Precios Cuidados. Una de las opciones dialogadas es la constitución de un fideicomiso de larga duración como "resolución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el del abastecimiento a transformadores de maíz".

La herramienta FOGAR para garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma.

Proveer y fomentar la herramienta Warrant (que permite el financiamiento para evitar la liquidación desfavorable).

Pese a la marcha atrás del Gobierno y al encuentro con el ministro, los presidentes de las tres entidades que convocaron a la medida de fuerza ratificaron que el cese de actividades se mantendrá. "El paro está firme, estamos logrando lo que queremos que es exponer el tema y hay un alto acatamiento", sostuvo durante la segunda jornada Pelegrina. "Los productores están muy enojados y presionan para continuar con la medida de fuerza. Hasta el miércoles seguimos firmes y nos reuniremos para evaluar la posibilidad de que continúe o termine allí. Dependerá de varias cuestiones", anticipó, aunque se negó a precisar cuáles son ahora los nuevos reclamos de agenda.