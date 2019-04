El peronismo buscará tratar 80 proyectos de ley en una sesión especial que incomoda al Gobierno

“Si consiguen el quórum habrá una sesión larga y caliente”. Con esas palabras, un legislador oficialista anticipa ante BigBang el complejo panorama que podría presentarse hoy en la Cámara baja si finalmente la oposición consigue los 129 legisladores presentes para una sesión especial en la que pretenden discutir una batería de proyectos que incomodan al gobierno, impulsados por los tres bloques peronistas.

La sesión especial convocada para hoy a las 11.30 fue solicitada por los tres bloques peronistas: el Frente Renovador, el PJ Federal y el Frente para la Victoria. Los presidentes de los tres sectores se pusieron de acuerdo para impulsar 33 proyectos, aunque en las últimas horas sumaron otros 47, todos a temáticas económicas y sociales.

Desde refrendar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó eximir del pago de impuesto a las Ganancias a los jubilados hasta retrotraer y congelar las tarifas de los servicios públicos, declarar la emergencia por violencia de género y declarar la emergencia económica para quienes hubieran sacado créditos hipotecarios UVA y se vieron afectados por el incremento de las cuotas, atadas a la inflación.

La oposición tiene un doble problema: en primer lugar necesitará conseguir 129 legisladores presentes, ya que Cambiemos no dará el quórum, sino que bajará al recinto una vez que se inicie la sesión especial. Pero además, como se trata de proyectos que no tuvieron tratamiento en ninguna comisión, se requieren dos tercios de los votos de los presentes para ser aprobados.

En los tres bloques peronistas que impulsaron la sesión especial se entusiasmaban esta mañana con la posibilidad de obtener el quórum. “El oficialismo convoca a comisiones sólo para discutir cuestiones de su agenda, que no nos negamos a debatir, pero esto está vinculado a la realidad de coyuntura y no se convoca a comisiones, por eso no queda otra que pedir una sesión especial”, explicó a BigBang un diputado opositor. Para Cambiemos, los proyectos que presenta la oposición “son para la tribuna”, y aseguran que se trata de una “estrategia de campaña”.

LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS

Eximir del pago de Ganancias a los jubilados y pensionados , tal como determinó la semana pasada la Corte Suprema de Justicia, que instó al Congreso a regular la situación con una ley.

, tal como determinó la semana pasada la Corte Suprema de Justicia, que instó al Congreso a regular la situación con una ley. Declarar la emergencia para todos aquellos que sacaron créditos hipotecarios bajo la modalidad UVA y UVI.

Declarar la emergencia alimentaria y nutricional por un año y prorrogable por otros seis meses.

y nutricional por un año y prorrogable por otros seis meses. Declarar la emergencia tarifaria y retrotraer los valores de los servicios públicos al precio que tenían en 2018. El año pasado, Mauricio Macri vetó una ley que iba en esa línea. Otro proyecto va más atrás y busca bajar las tarifas a los precios de 2016.

Declarar la emergencia en violencia de género. Hay varios proyectos al respecto: uno pide explicaciones por un spot sobre violencia machista protagonizado por el actor denunciado por violación Juan Darthés.

Otro proyecto propone la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. En esa línea, otra iniciativa apunta a prohibir la tenencia de armas de fuego a personas denunciadas por violencia de género o intrafamiliar.

En esa línea, otra iniciativa apunta a prohibir la tenencia de armas de fuego a personas denunciadas por violencia de género o intrafamiliar. También se buscará avanzar en una Ley Nacional de Becas para otorgar beneficios a estudiantes de todo el país. Otra propuesta busca otorgar boletos gratuitos para alumnos y tarifas reducidas para los docentes.

Otra propuesta busca otorgar boletos gratuitos para alumnos y tarifas reducidas para los docentes. Otro prevé la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual, mientras que otra iniciativa busca eximir del IVA a esos productos.

Una de las propuestas busca reincorporar a todos los trabajadores despedidos de la empresa estatal Fabricaciones Militares.

Horas antes del inicio de la sesión especial, la oposición sumó otros 47 proyectos de ley, entre los que se destacan:

Garantizar el derecho a la participación popular en la vía publica en sus distintas formas a fin de evitar su criminalización.

Declarar la emergencia económica en materia de prestación de servicios públicos por dos años para cooperativas de trabajo o empresas recuperadas.