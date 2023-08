El plan de gobierno de Milei: eliminación de Ministerios, planes pilotos en escuelas y uso de armas

A tan sólo 10 días de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, junto a su compañera de fórmula Victoria Villarruel, presentó su plan de Gobierno en las redes sociales en caso de ser el próximo presidente de la Nación. En la misma, aseguró que eliminará todos los ministerios excepto siete de los que están, eliminará el Banco Central y la obra pública, entre otras tantas insólitas y terroríficas cosas.

Sin miedo a nada, el precandidato de ultraderecha convocó a sus militantes y a quienes no lo son a que se sumen a su polémica propuesta de Gobierno bajo el lema “La única solución”. El tema es que, la única solución que propone él se basa en recortes, ajustes, nueva doctrina de seguridad planteada desde el lugar "el que las hace las paga" y un listado de ideas que son sobre todo peligrosas para el país.

Para empezar, a través de un vídeo, describió que Argentina se convertirá en una “villa miseria” y aseguró que "seguiremos por ese mismo camino”, si la población elige en las próximas elecciones a Juntos por el Cambio o a Unión por la Patria. Además, aseguró que con La Libertad Avanza lograrán “devolverle la libertad a los argentinos”.

"La Argentina no crece hace décadas porque existe un modelo colectivista que pretende centralizar todas las decisiones económicas de los individuos en las manos de unos burócratas”, describió y agregó: “Con los mismos de siempre nos convertiremos en la villa miseria más grande del mundo. El Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos".

En cuanto a su listado de ideas de Gobierno, comenzó con la más polémica de todas: "La primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado", planteó. Y en esa reforma, detalló que eliminará todos los ministerios con la excepción de siete de ellos. A la vez, creará uno más. Los que dejará son: Ministerio de Economía; Justicia; Interior; Seguridad; Defensa; Relaciones exteriores; Infraestructura y agregará el de Capital Humano.

¿Cuáles son los que propone eliminar? Son 11 los ministerios que dejarán de existir en caso de que Milei gane las elecciones: Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Hábitat, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cultura, Géneros y Diversidad, Transporte y Turismo y Deportes.

Sin embargo, no es con lo único que buscará terminar. A la vez, aclaró que avanzarán con el cierre o la privatización de todas las “empresas públicas” y mencionó especialmente a diversos medios de comunicación y culturales, entre ellas, Télam, TV Pública, INCAA e INADIE. ¿Con qué razón? El ultraderecha consideró que en aquellos trabajos los empleados son utilizados como “refugio de ñoquis de la política”, pero a pesar de ello, aclaró que no va echar a ninguno que trabaje "de carrera del Estado", sino que serán reasignados. Asimismo, al hablar de empleos y desempleos, mencionó que si despedirán “todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023".

En cuanto a los planes sociales, determinó que no serán eliminados pero sí será un trabajo a largo plazo para hacer. En su Gobierno, aclaró que se aspirará a “eliminar la asistencia social directa”, porque aquellos que tienen que recurrir a ello, son “víctimas de la sociedad”. "Los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, no los victimarios. Los victimarios son los políticos. Por lo tanto no vamos a tomar ninguna decisión que le traslade el costo del ajuste que hay que hacer a las víctimas del sistema", indicó.

Poco parece importarle las clases sociales bajas, porque además de tener en cuenta eliminar la asistencia estatal en largo plazo, manifestó que para hacer ello se enfocarán en realizar un sistema privado de salud y educación, dejando en claro que su Gobierno será para algunas pocas personas. A la vez, manifestó que aquello no puede suceder hasta que “Argentina sea un país próspero”.

En cuanto a lo económico, enumeró una serie de medidas que quiere llevar a cabo para que el país “crezca en el modelo de la libertad”. En ello, aseguró que eliminará el 90% de los impuestos actuales, el Banco Central, los subsidios económicos, el cobro de derechos de exportación y generación de un régimen especial de fomento para las inversiones de largo plazo. A la vez, implementará una reforma agropecuaria, una modernización laboral con un esquema de seguros de desempleo y una apertura comercial unilateral chilena.

En lo que tiene que ver con los niños y con los jóvenes, hizo énfasis en que "dos de cada tres niños argentinos son pobres o no tienen acceso a derechos básicos como acceso a la educación, vivienda o agua", por lo cual prometió promover planes de nutrición, programas de educación para padres, incentivos para estudiantes, políticas para la integración de personas con discapacidades y mayor cobertura de la educación preescolar. Además, planteó crear "programas pilotos de educación pública a través del sistema de vouchers".

Después de manifestarse a favor del uso de armas, llegó el momento de hablar sobre sus propuestas en cuanto a la seguridad del país. De manera escalofriante de escuchar, manifestó una “doctrina de seguridad” que se basa en “el que las hace las paga”. A través de ello, buscará realizar una serie de reformas de las leyes de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, de Inteligencia.