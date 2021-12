El plan de Larreta para "limar" a Bullrich: el sabor a poco de Vidal, Alberto al ring y el esperado guiño de la Corte

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, esconde varias cartas detrás de su reclusión de al menos seis meses en la gestión de la Ciudad. Una de esas es terminar de mandarle un mensaje al circulo rojo de que el candidato de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales de 2023 es él.

Y por eso quiere que todo su organigrama, toda su organización, todo su equipo mande esa señal clara en pos de terminar, según él, de sepultar las aspiraciones que tiene la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. El principal motor de eso fue la charla que tuvo de cara a las PASO el ex presidente Mauricio Macri con ella. En la cabeza de Rodríguez Larreta si el contexto es acorde, ese diálogo se volvería a repetir.

“Ella no se bajó, se quedó sin apoyo que es diferente”, dicen en el entorno más cercano a Rodríguez Larreta, en donde descreen de la construcción política que pueda realizar la ex ministra de Seguridad. Son los mismos que sostienen que hoy por hoy ella cuenta solamente con la asistencia de Gerardo Millman, diputado nacional, y del secretario de la Presidencia del partido, Damián Arabia. “Con dos personas no creás una candidatura presidencial”, agregan.

Pero no es que existe un enojo con Bullrich, tampoco un encono, entienden que ella tiene una de las cartas más fuertes para jugar que es lo que sucedió en la Ciudad en las elecciones. Disimulado por el triunfo en la provincia de Buenos Aires, los comicios en territorio porteño dejaron a todo Juntos por el Cambio con sabor a poco.

El 47% que cosechó la diputad nacional María Eugenia Vidal quedó muy detrás de los resultados anteriores de 2017 y 2019. Además, recién sobre el final de la campaña se le pudo encontrar un estilo a la misma. Se pasó de Juntos a “BASTA”. Ese cambio tuvo que ver con cuestiones que la excedían a ella y que apuntan al corazón del larretismo.

En ese contexto, esta semana hubo un cambio de lo que puede llegar a ser el juego de Rodríguez Larreta en temas nacionales. Opiniones fuertes y apuntando a la crítica cuando considera que hay cuestiones de la administración de Alberto Fernández que no están bien. Esa es también la forma de buscar limar la exposición de Bullrich.

“La moderación sirve para gobernar, no para ganar elecciones”, es el nuevo mantra que repiten en Uspallata. Uno de esos ejemplos fue lo que sucedió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde Rodríguez Larreta criticó la forma en la que el Gobierno lleva adelante la negociación. Fue en la semana de cara a la votación del Prespuesto 2022, en donde también decidió jugar fuerte sosteniendo que si no había diálogo, no se podía avanzar con los votos para que se apruebe la ley de leyes.

Otra fue con el último fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura. No fue él quien habló, sino el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, quien marcó la postura de la Ciudad. El funcionario consideró como “acertado” el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional a la ley que modificó la actual integración del Consejo de la Magistratura impulsada el kirchnerismo en el año 2006.

“El fallo es correcto, acertado y corrige el desbalanceo producido en el año 2006 en la cantidad de los integrantes del Consejo, que iba en contra del espíritu de la reforma de la Constitución Nacional de 1994”, afirmó el ministro, al tiempo que sumó: "El fallo de la Corte devuelve el equilibrio consagrado en el artículo 114 de la Constitución Nacional, quitando la mayoría política del Consejo de Magistratura”.

Una cuestión no menor es la relación con el máximo tribunal. Cerca de Rodriguez Larreta están convencidos de que antes de fin de año la Corte se expedirá sobre la causa sobre los fondos de la coparticipación que se le recortó en dos oportunidades a la Ciudad. La jurisprudencia indica que el fallo sería favorable hacía la administración de Rodríguez Larreta. Pero hay un dato más: los recientes embates de Alberto Fernández y su administración hacia los ministros de la Corte ya generaron, dicen, dos fallos contrarios hacia el Gobierno y prevén que antes de fin de año llegue un tercero.