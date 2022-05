El plan de Larreta si es presidente: reformar el sistema laboral y jubilatorio

En un clima amigable y en tono de candidato, Horacio Rodríguez Larreta dio una entrevista radial y detalló el plan que implementaría en caso de ser electo presidente. Aunque en sus recetas no figuran soluciones para ganarle a la inflación, dejó en claro cuáles serían sus sectores apuntados para reformar. Ah, cuando le preguntaron sobre su candidatura, citó a Mostaza Merlo.

-“¿Estoy ante un presidenciable?”, preguntó el periodista.

-“Vamos paso a paso, como diría nuestro ídolo”, respondió el hincha de Racing y jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Larreta reformista

Paso a paso, ergo, candidato. El Jefe de Gobierno porteño, en diálogo con Eduardo Feinmann, no negó que será candidato en las próximas elecciones de 2023. De hecho, habló con el semblante de campaña y dio algunas pistas de lo que sería su hipotético gobierno. Para empezar: reformar el sistema laboral y el jubilatorio.

“Hay que replantear el sistema laboral. El mundo se ha modernizado y cambiaron las costumbres. Hay gente que trabaja desde su casa, a la hora que quiere y con horarios mucho más flexibles. Eso requiere cambiar la legislación”.

Y agregó: “El sistema impositivo tiene que promover el empleo. Hoy tomar un trabajador en Argentina cuesta una fortuna. El sistema impositivo tiene que promover la exportación. Necesitamos tener divisas para no tener vaivenes con el tipo de cambio”.

Luego, porque todo tiene que ver con todo, se refirió al sistema previsional y al orden que causaría un supuesto equilibrio fiscal: “Para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio, que hoy es muy inequitativo. Hay que replantear el sistema federal, nunca hemos sido tan unitarios como ahora. Hoy hay gobernadores que parecen más un delegado del gobierno nacional que un verdadero gobernador de una provincia autónoma. Hay que volver a ser un país federal”.

YPF y Aerolíneas Argentinas

Sobre Aerolíneas Argentinas aseguró que le encantaría que volara más, y aseguró que “hoy hay la mitad de vuelos que en el 2019”. Y sumó: “Los vuelos nos traen turistas. Volvería a promover esa política. Necesitamos más aeropuertos, no menos”.

Con respecto a YPF opinó que “tiene que funcionar como una empresa privada. Puede ser que sea de capitales del Estado, obviamente, pero tiene que funcionar bien. Es una empresa que cotiza en la bolsa y regulada por las normas internacionales. Esa es la única manera de conseguir inversiones”. En ese aspecto, Horacio Rodríguez Larreta explicó que según su mirada, “YPF requiere una inversión enorme”. Sin dudas tiene un rol rector en materia de la política energética, pero tiene que funcionar con la mayor eficiencia posible”, dijo.

Inflación

Por último, pero nunca menos importante, habló sobre la inflación y se negó a dar recetas efectistas o rápidas, “como hacen otros”. “La inflación es un tema complejo: no hay un eslogan que yo pueda dar en medio minuto”, comenzó diciendo sobre el tema.

Y siguió: “Si la Argentina no crece no hay salida, tenemos que volver a crecer. Eso requiere inversión, reglas de juego claras y no gastar más de lo que tenemos. No podemos vivir gastando más de lo que se recauda, no es sostenible. Necesitamos un plan integral para abrirnos al mundo. Por algo hace casi 70 años que Argentina no termina de ganarle la pelea a la inflación”.

Retenciones

Para hablar sobre este tema debió referirse a a Juntos por el Cambio asegurando que la unión del partido estaba asegurada: “No está en peligro nuestra unidad”. Repitió dos veces la frase, como les gusta hacer a los políticos para imponer sus dichos. Luego, habló sobre la posibilidad de aumentar las retenciones.

“No hay que aumentar las retenciones. No le vamos a dar los votos en el Congreso, pero me preocupa que el gobierno tenga la iniciativa o que quiera hacerlo. Pero bueno, para eso tenemos la división de poderes y por eso es tan importante la unidad de Juntos por el Cambio. Gracias a esa unidad es que no se aumentan impuestos, porque como dijo el presidente, sino él lo haría. Gracias a esa unidad es que no pudieron sacar las leyes que avanzaban sobre las instituciones”, sostuvo.

Su plan también incluye otra regla: no hablar de Macri ni del Club de la Pelea.