El plan de Macri para dinamitar JxC: el apoyo a Milei y el nuevo espacio político con el que sueña

El resultado de las PASO, que dejó al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, como el más votado terminó por dinamitar la interna en Juntos por el Cambio. Después de sepultar a Horacio Rodríguez Larreta, las señales del ex presidente Mauricio Macri fueron muy confusas. Es que desde hace meses el fundador del PRO llena de elogios a la pareja de Fátima Florez en detrimento de su propia candidata, Patricia Bullrich.

"Sumando lo que sacó Milei más nosotros es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la Argentina", lanzó el ex presidente de Boca Juniors durante su discurso tras las PASO. Luego, debió rectificarse frente a LN+, tras el reclamo de su propio espacio para que demostrara su apoyo a Patricia, y allí habló de la experiencia de su candidata "de cómo enfrentar al kirchnerismo, al peronismo, a pesar de que esté en caída". Aunque eso no significó que haya dejado de hacer declaraciones favorables al candidato de LLA: "Es parte del cambio que se viene".

Este tipo de declaraciones llevaron a que, días después en la misma señal, el candidato a diputado nacional de JxC Nicolás Massot, confesara que le gustaría que Macri fuera "mucho más nítido". "Hay una ambigüedad en la que pareciera que da todo lo mismo y no da todo lo mismo. No es cierto que da lo mismo, y a mí lo que me desilusiona, es que no hay nadie que lo tenga más claro que el propio Mauricio. No tiene que contestarme a mí que soy un irrelevante sino a los millones de argentinos y argentinas que confían en JxC", opinó.

También quien fuera su candidato a vicepresidente durante la elección 2019, Miguel Ángel Pichetto, instó a que acompañe "con convicción" a Bullrich, revelando la interna que se vive en la coalición respecto a esta modalidad en la que Macri, como las gallinas, pone huevos en cada canasta. "Tiene que salir a la calle y hablarle a los sectores más populares", agregó en su pedido.

Con la intención de entender más en profundidad este fenómeno del fundador del PRO que muestra muchas intenciones de emigrar hacia otros frentes, BigBang habló con el director de MR & Asociados, Gustavo Marangoni. "Está en una instancia y una etapa en la que está privilegiando mucho más su objetivo que el instrumento. Entonces, se advierte que ahora el instrumento no es el adecuado como para impulsar y llevar adelante las medidas que el quiere... yo no lo veo con muchas dificultades en el caso de que en un ballotage apoye a Milei", develó.

"La irrupción de Milei en la política en los últimos dos años lo llevó a Macri, de alguna manera, al origen de su carrera política. Es decir, al Macri previo al 2015. El de 2015 proponía una solución parecida a la de Barack Obama. De hecho, el 'Sí se puede', tenía que ver todo con el obamismo. Y planteaba que había que mantener lo que eran los los resultados positivos del kirchnerismo y agregarle otros, y cambiar más por el lado de lo ético, etcétera. Pero ese no era el Macri que se introdujo en la política por el 2003. El de ese entonces era muy parecido al de ahora. Es decir, Milei lo llevó a reflotar el inicio de su carrera: el mensaje más firme, más nítido en cuanto a los proyectos que llama de transformación, que uno podría decir de derecha. El más liberal en el sentido tradicional del término de la República Argentina", analizó Marangoni.

Según el ex panelista de Animales Sueltos, en los últimos dos años, el ex presidente tuvo "una política clara de seducción respecto de Milei, a quien de alguna manera creo que pensaba como su socio más potable para enfrentar al Gobierno". Sin embargo, las intenciones de Horacio Rodríguez Larreta cambiaron sus planes e hicieron que para bloquear su candidatura, y a su vez enfrentar el crecimiento en la independencia de la Unión Cívica Radical (UCR), "aceptó permanecer en JxC, pero con guiños permanentes al libertario y con un primer propósito que era sacar de la cancha a quien le disputaba el liderazgo, cosa que logró mediante el triunfo de Bullrich". Este primer logro de correr del camino al actual jefe de Gobierno porteño, en realidad fue como "un triunfo pírrico, porque le consumió mucha energía a JxC y en vez de fortalecerlo lo debilitó".

"Macri como que tiene su plan A y su plan B. En todo caso, la formalidad de la política no le permite, en este momento, hacer otra cosa que apoyar a Patricia, pero en el caso de un eventual ballotage entre Milei y Massa, él claramente tendría una postura de apoyo a Milei. Porque, de alguna manera, y él lo dijo explícitamente hace unos meses, la diferencia es que Milei quiere dinamitar todo y él quiere semi dinamitar todo, así que no es tanta la distancia", evaluó Marangoni.

Para meterse a fondo en la cabeza del ex presidente y poder llegar a entender estas decisiones que hacia fuera parecen autodestructivas, BigBang también consultó a Ignacio Muruaga, analista político de Zuban Córdoba y Asociados. "Independientemente de lo que haga Macri, lo importante es analizar la situación interna de JxC, que pareciera que se han quedado sin identidad, sin un discurso político potable, y que empieza a mostrar síntomas de una posible ruptura", explicó.

El ejemplo perfecto de esto fueron las internas que se vivieron durante la votación en el Congreso Nacional respecto a la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, donde JxC se vio dividido en su decisión. "El principal problema que tienen es encontrar cómo van a mantener la unión dentro de la alianza después de las elecciones, sobre todo si no llegan al ballotage", precisó Muruaga.

El analista de Zuban coincide con Marangoni a la hora de definir el nuevo rol del radicalismo de cara a una eventual ruptura, luego de haber metido al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al de Chaco, Leandro Zdero. "El radicalismo, hasta ahora en la dinámica de JxC, era un actor casi hasta secundario, o muy relegado con respecto a los otros actores de la alianza, y ahora mismo después de las elecciones, si Bullrich queda tercera, va a terminar siendo uno de los actores centrales. Por lo menos el actor con más poder territorial, con más figuras con potencial de futuro. Ese nuevo peso que va a tener es uno de los hechos que va a incidir en la ruptura", reconoció.

"Está claro que lo más probable es que la coalición, en los próximos meses, deje de existir como tal", insistió Marangoni. "Se está dando una configuración del mapa interno en la cual las provincias más grandes y más relevantes están en manos de los radicales, eventualmente podría quedar en manos del PRO el gobierno de la ciudad, habrá que ver, y me parece que ahí hay como distancias. No me cuesta imaginar que en el caso de una derrota, y sobre todo si Bullrich no ingresa al ballotage, los radicales sigan su camino y el PRO un camino diferente", añadió.

Para llegar al porqué de esta decisión de Macri, hay que repasar lo que escribió en los dos libros que publicó tras salir de la Casa Rosada. "Hace una lectura de esos cuatro años de presidencia donde se pregunta en qué falló. Él dice que el error ha sido el gradualismo, haber negociado con los gobernadores y los sindicatos, a los que él pone como en un claro eje del mal. Dice que hizo demasiadas concesiones, que delegó la política, en un tiro por elevación -o no tanto- hacia Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, y que ahí fue el error, que tendría que haber avanzado más rápido y negociado menos", recordó Marangoni. "Por lo tanto engancha perfectamente con el con el origen de su carrera política donde no tenía la experiencia de lo que Milei llama la casta, y se encuentra con sus inicios juveniles en la política y con Milei que justamente dice lo mismo", expuso.

"Milei sería el que ahora encarna esa energía, a los ojos de Macri, para poder avanzar mucho más con la motosierra para negociar menos. Uno tiene la idea de que Macri no estuvo conforme con la forma de operativizar las ideas de él. Y ahora ve que aparece un personaje que tiene apoyo electoral y que propone cortar, reducir, dolarizar, etcétera, y dice: 'Yo me identifico con esto y no con el radicalismo, con la Coalición Cívica (CC)', que a los ojos tanto de Macri como de Milei, serían una suerte de máquina de impedir los cambios profundos que necesita la la reconversión capitalista de la Argentina", analizó el director de MR & Asociados.

"Está demostrando tener una cierta astucia política que muchos creían que no existía antes, y ahora puesto en un escenario en el que puede llegar a ser presidente, está construyendo su marco de alianzas y un esquema que le permita sostenerse en el poder, aunque sea mínimamente. Es como que está atravesando un proceso de aprendizaje respecto de esta cuestión", detalló, por su parte, Muruaga.

Son cuestiones que, aunque no parezcan evidentes, se exponen en los elogios que el mismísimo libertario le tira a Macri, insinuando que podría cumplir una función similar a la de canciller en un eventual gobierno suyo, o como cuando le dijo "gracias, ingeniero", tras la felicitación que le brindó el 13 de agosto después de las PASO. El problema es que, en el medio de esta buena onda, queda JxC, la coalición que lidera, la cual quedaría muy golpeada tras octubre.

"Sin dudas, creo que JxC y Bullrich, en ese orden, fueron los grandes perdedores de las PASO. Más que el Gobierno, porque era la fuerza política que hace un año y medio parecía destinada a gobernar a partir de diciembre, y hoy es la hipótesis más improbable", aseguró Marangoni. El analista hizo hincapié en las diferencias ideológicas que se dieron por la interna, en la cual "mientras Macri decía lo más importante es el para qué, Larreta estaba diciendo miremos el cómo". "Es una diferencia muy importante, lo que Larreta veía como virtud, Macri lo veía como un defecto. Dos diagnósticos totalmente distintos", repasó.

Al mismo tiempo, ambos analistas auguraron un escenario de ballotage con JxC en el tercer lugar. "Uno de los errores de ellos fue pensar que con agitar el antikirchnerismo iban a lograr pasar este turno electoral. Es una estrategia que ya les quedó muy vieja, que seguramente les fue muy efectiva en otros momentos, en el 2015 y en el 2019 incluso, a pesar de que perdieron. Probablemente logren mantener un porcentaje importante de su núcleo duro hablando de antikirchnerismo, pero claramente no es lo suficiente como para llegar al ballotage", confirmó Muruaga.

El matiz que plantea Marangoni pasa porque, tras los tirones de oreja que le hicieron al ex mandatario, "ahora, obviamente, está trabajando por la campaña de Patricia". Aunque eso no quiere decir que la voluntad de Macri haya cambiado. "Hasta diría que tiene cierta lógica, aún pensando en ese escenario de ballotage, porque tendría una plataforma desde la cual poder negociar mejor con Milei, en el caso de que Bullrich pueda retener la mayor cantidad de votos posible", señaló.

Lo que sí consideraron las dos fuentes que analizaron junto a BigBang este doble juego de Macri es que va camino a fundar otra cosa. "Lo veo mucho más enfocado en el objetivo que en el instrumento de JxC, y si lo tiene que sacrificar para acercarse más al ideal de país que quiere, lo va a hacer", apostó Marangoni. "Está como en su etapa idealista, porque la derecha también tiene un país ideal en términos de las ideas que quiera alcanzar. Y Macri sueña con lo que ha escrito: un país en el que tengan mucho menos peso relativo los sindicatos, un tamaño mucho menor del Estado, una política de alineamiento con determinados actores internacionales y no otros", consideró.

"Probablemente, si uno tuviera que especular, quizás se imagina que en una presidencia de Milei pueda llegar a tener algún nivel de influencia, pero sobre todo me parece que el principal motivante puede llegar a estar en que si JxC pierde las elecciones, él va a seguir siendo el propietario de la coalición o de lo que quede. Por lo menos del PRO", concluyó Muruaga.

El 22 de octubre no está lejos y el ballotage también. Puede que JxC se quede afuera y no llegue a ir al ansiado ballotage con Milei, pero lo que es seguro es que Macri tendrá su lugar en un eventual nuevo gobierno de LLA, como Canciller o en el lugar en el que lo inviten y lo llenen de elogios, como siempre ha hecho el candidato liberal.