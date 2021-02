El planificado gesto de Alberto Fernández durante la jura de Carla Vizzotti

Minutos antes de las seis de la tarde, casi una hora después del horario oficial anunciado, el presidente Alberto Fernández le tomó el juramento a Carla VIzzotti en la residencia de Olivos. La ceremonia fue a puertas cerradas, aunque contó con la presencia de Santiago Cafiero, Cecilia Todesca -amiga personal de la flamante ministra- y Sergio Massa, entre otros funcionarios y familiares de la ex secretaria de Acceso a la salud.

Mientras se locutaba el inicio de la jura y ya con la transmisión televisiva casi en cadena nacional, el presidente decidió romper con el protocolo y se acercó a Vizzotti para decirle algo al oído. Aunque no se pudo descifrar qué le dijo, la reacción de la ministra lo dijo todo: sonrió y le hizo un gesto cómplice, que fue recibido entre risas por el presidente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, ayer a la noche se acordó en la reunión que tuvo lugar en Casa Rosada que la ceremonia sería "escueta y breve", con el objetivo de que oficiara de cierre al escándalo que desató la revelación de Horacio Verbitsky, quien destapó la olla de la "vacunación selectiva" que se llevó adelante en el Ministerio de Salud y el hospital Posadas.

Pese a la relación personal del presidente con el saliente ministro, Ginés González García, el trato afectuoso y hasta relajado que mostró el primer mandatario con Vizzotti no fue casual. "Carla era la sucesora natural y lógica del puesto, nunca estuvo en duda. Alberto valora su gestión desde el día uno y siempre lo dijo. El contacto fue una forma de respaldar a la nueva ministra, que tiene un gran desafío por delante y es transparentar la campaña de vacunación", advirtieron fuentes del Gobierno a este medio.

Aunque tras la formalización del pedido de renuncia a González García se barajó durante las primeras horas la posibilidad de que quien asumiera la cartera sanitaria fuera el viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lo cierto es que el presidente no contempló otro nombre más que el de Vizzotti. "No asume la conducción del ministerio porque 'era la segunda', el puesto se lo ganó con gestión. El presidente complía plenamente en su capacidad, porque ya quedó demostrada", resaltan desde Balcarce.

El afectuoso trato que el primer mandatario le dedicó a la flamante ministra no sólo expresa la fluida relación que mantienen, sino que también fue un apoyo político a la nueva gestión. Un dato no menor es que los funcionarios de las segundas y terceras líneas responden políticamente a Ginés y en el Gobierno buscan empoderar a Vizzotti de cara a posibles recambios en la cartera sanitaria. "Se iniciarán las investigaciones pertinentes para determinar si más personas tienen responsabilidad en lo ocurrido, pero no hay una 'caza de brujas' dentro del ministerio", anticipan.

La reducida lista de invitados también puede leerse en clave política. Si bien es conocida la buena relación que mantiene la flamante ministra con Cafiero y Todesca, la presencia de Sergio Massa junto a su mujer, Malena Galmarini, aportó el sello de validación del Frente de Todos. Sabina Frederic y Elizabeth Gómez Alcorta también estuvieron presentes durante la ceremonia, al igual que Nicolás Trotta y Matías Lammens.

Desde el Gobierno buscan ponerle "un punto final" a la polémica y evitar que las esquirlas del estallido mediático tengan su impacto en las elecciones legislativas. Es por eso que todos los ministros se negaron a dar declaraciones al momento de ingresar a la residencia presidencial. Se espera que la semana que viene sea Vizzotti quien, en conferencia de prensa, de precisiones no sólo de los cambios en la cartera, sino del avance en la investigación por la campaña paralela de vacunación que le costó el puesto a González García.