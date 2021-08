Memes, el "plano de atrás" y la indignante explicación de Fernando Iglesias por tocarse en un acto

Una más y van. El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Fernando Iglesias volvió a encontrarse en el centro de la atención pública, después de que se viralizara un video en el que puede verse cómo se toca el miembro mientras que María Eugenia Vidal encabezaba un acto de campaña junto al resto de sus compañeros de fórmula.

Iglesias sigue en campaña para renovar su banca en Diputados, pese al expreso pedido elevado a las autoridades de la Cámara por sus misóginos y violentos ataques a Florencia Peña, después de que cuestionara con violencia machista sus visitas a la residencia presidencial de Olivos.

Sin embargo, este nuevo "traspié" del polémico candidato, cuya banca central es Mauricio Macri, no sólo no pasó inadvertido en las redes, sino que generó malestar con sus compañeros de lista. Y es que, una vez más, el foco de atención está puesto en su misoginia y no en el listado de propuestas que Vidal procuraba anunciar en el encuentro.

"¿Pica?", le preguntó sin vueltas un usuario por Twitter. "No. Me operé de una hernia este año en el Hospital Británico. ¿Por?", esquivó Iglesias, cuando el video ya circulaba con fuerza en redes sociales y su teléfono ardía con reclamos de los propios.

LOS MEMES TRAS EL NUEVO ESCÁNDALO DE FERNANDO IGLESIAS