El presidente del Conicet escrachado por científicos en Francia: "No vamos a dejar que destruyan lo que es de todos"

La frase "el que las hace las paga", que tanto le gusta usar a la ministra Patricia Bullrich para propagandizar la lucha contra la inseguridad, comenzó a generar víctimas en otros aspectos de la política nacional del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). Es que el presidente del Conicet, Daniel Salamone, recibió un duro balance por parte de una científica argentina que se llevó un premio en la Embajada de Francia y que lo acusó directamente de destruir a la ciencia por los cientos de despidos que encabezó y organizó.

"La ciencia argentina está siendo destruida. Uno de los responsables está acá, con nosotros. El presidente del Conicet, Daniel Salamone, decidió despedir a cientos y cientos de compañeros y compañeras administrativas en todo el país, contra la voluntad de todos los directores del CCT (Centros Científicos Tecnológicos) y de todo el directorio del organismo", señaló la investigadora y divulgadora Valeria Edelsztein, en el marco de la distinción "Científicas que Cuentan" que recibió este martes 10 de diciembre. La remera de la mujer ya era muy clara con la frase: "No a la destrucción del sistema científico".

"Está destruyendo el semillero de becarios, que es el futuro del país. Salamone y su gente no entienden a la ciencia argentina como propia . Yo sí, nosotros, quienes elegimos, decidimos y pudimos quedarnos en este país para dar la lucha: sí", remarcó la científica que recibió la tercera edición del premio que entrega el Conicet, junto al Sanofi y el Institut français d'Argentine - Embajada de Francia. "Que ellos admiren a Rothbard, a Hayek; nosotros admiremos a quienes hicieron ciencia por y para el pueblo", contrastó en una comparación con economistas liberales.

"La ciencia argentina tiene un pasado glorioso del que ellos se avergüenzan, pero también tiene un presente y de nosotros depende que tenga un futuro ", afirmó Edelsztein, quien gracias al galardón en la categoría "Trayectoria" que distingue la comunicación en ciencia, también tendrá un viaje de trabajo a Francia.

La científica y divulgadora Valeria Edelsztein

"Están reconociendo una labor que muchas veces es ninguneada. La comunicación de la ciencia muchas veces no tiene el lugar que merecería y es esencial, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo ahora. El negacionismo se volvió protagonista, impulsado por el gobierno nacional y sus cómplices", denunció la divulgadora.

"Son investigadores hoy en actividad los que lograron la primera formulación pediátrica contra el Chagas; las que investigan la Galectina para combatir el cáncer; los que mejoran la detección del dengue; las que recopilan las historias de nuestro pasado; las que recuerdan a nuestros caídos en Malvinas. Para contar ciencia, necesitamos que haya ciencia y no vamos a dejar que destruyan lo que es de todos ", graficó Edelsztein más adelante.

La lucha interna del Conicet ante los despidos y el vaciamiento.