El Presto fue condenado por "hostigar y discriminar" a Fabiola Yáñez: sus otras causas por violencia

En febrero de este año había iniciado el juicio contra Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido en redes sociales como "El Presto", y hoy, la justicia de la Ciudad confirmó su condena de 30 días de arresto domiciliario por hostigar y discriminar a la primera dama Fabiola Yañez, a quien llegó a calificar de "prostituta". El "youtuber" se define como periodista y si bien nació en Entre Ríos, se mudó a Córdoba para estudiar en el Colegio Universitario de Periodismo.

Saltó a la fama por haber amenazado de muerte a Cristina Fernández de Kirchner en 2020, quien semanas atrás fue víctima de un intento de magnicidio y que puso en tela de juicio en la política, los medios de comunicación y en las redes sociales esta clase de discursos de odio. En aquella oportunidad, había publicado varios polémicos mensajes en su perfil de Twitter, que fue “suspendido” por violar las reglas de uso de la red social al realizar una serie de polémicos comentarios, con mucha carga irónica, sobre el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 19 años que había sido asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez.

Meses más tarde, El Presto había sido denunciado por el abogado de la Primera Dama, Juan Pablo Fioribello -y su socio Mariano Lizardo- por una publicación en YouTube hecha el 10 de junio del 2020. En la denuncia, se afirmaba que se trató de información difundida "con real malicia a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación acerca de tales circunstancias, que afecta en forma palmaria mi buen nombre y honor, información que ocasiona un gravísimo daño configurando una modalidad de violencia de género de carácter discriminatorio, que afecta la dignidad de las mujeres víctimas creando ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y un ambiente ofensivo en los espacios públicos"

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo con la denuncia hecha por la pareja del presidente Alberto Fernández, El Presto legitimó "la desigualdad de trato" y construyó "patrones socioculturales reproductores de la desigualad generadores de violencia en contexto de violencia de género". El presidente Alberto Fernández y su mujer habían dejado en manos de Fioribello y su socio el avance de la causa, al tiempo que se sumó al equipo Paula Ojeda, especialista en violencia de género, para seguir adelante los procesos judiciales por difamación contra la primera dama.

La jueza de faltas porteña, María Araceli González, sostuvo que las publicaciones difundidas por el canal ElPrestoOK constituyen prima facie las contravenciones de discriminación, difusión no consentida de imágenes íntimas y hostigamiento digital del Código Contravencional, "las que, además, se dan en un contexto de violencia simbólica mediática y laboral contra la mujer". Finalmente, la sentencia fue firmada por los jueces de la Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Jorge Franza, Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y Fernando Bosch. Además de la pena de prisión, le impusieron al condenado una prohibición de acercarse a la pareja del presidente a menos de 200 metros durante 12 meses.

Como si esto fuera poco, también deberá asistir a un taller del “Programa Capacitación en prevención de Prácticas Discriminatorias” dictado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Recordemos que Prestofelippo fue acusado, en más de una oportunidad, de atacar al sector femenino empezando por la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pasando por la primera dama, Yánez, hasta llegar a Úrsula Bahillo, víctima de femicidio. "La publicación reportada hace referencia a la Señora Fabiola Yañez con términos agraviantes y discriminatorios tales como 'michifus' y 'parásito'", había sostenido la jueza González.

Y justificó: "Haciendo a su vez referencia a que se acostaría con hombres por dinero, publicando a su vez fotografías de sus partes pudendas. Estas publicaciones fueron efectuadas a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la persona denunciante". Durante el proceso judicial, se ordenó bajar las notas y posteos de las redes, "ante la imposibilidad de exigir a Google el cumplimiento de la medida requerida, por tratarse de una empresa radicada en el exterior y no existir regulación alguna que así lo permita".

En febrero del 2021, El Presto había cobrado una vez más gran notoriedad al realizar una serie de polémicos comentarios contra Úrsula Bahillo. “Seguro que si Úrsula le hablaba con E a su asesino, se salvaba...”, escribió en el primer mensaje, para después agregar de manera desafortunada: “¡Ah no!. ¡Perate un cachito!”. En un segundo tuit sugirió lo que podría haber hecho la víctima para salvar su vida y le dedicó unas palabras al Ministerio de la Mujer. “Úrsula le tendría que haber cantado (con un ukelele) una canción anti capitalista y antipatriarcal a su asesino. Eso seguro la salvaba. A mi me hicieron creer que con lenguaje inclusivo y con el Ministerio de la Mujer esto se solucionaba. Emosido engañados (Sic)”, cerró.

Por otra parte, a través de su abogado, Gregorio Dalbón, la vicepresidenta había denunciado a Prestofelippo en el área de cibercrimen de la Justicia por los amenazantes mensajes publicados en su perfil de Twitter. El cordobés había vaticinado un “estallido social" en las próximas semana y aseguró que la ex primera mandataria no iba a “salir” de ese caos. Y al mismo tiempo, le auguró: "Te queda poco tiempo. Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO". Pero el periodista no solo ataca en las redes a Cristina, también dispara contra otros funcionarios, incluido el presidente Alberto Fernández.