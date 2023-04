El primer baño de realidad: de la encrucijada Milei, a las internas del FdT y JxC

A la vuelta de la esquina. El próximo 13 de agosto, los argentinos deberán votar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Con el Frente de Todos aún sin candidatos definidos y Juntos por el Cambio acorralado por el efecto Milei, BigBang le planteó el panorama electoral a diferentes consultoras, todas ellas aportaron su mirada en este momento de la Argentina.

Desde el anonimato uno de ellos indicó que “existe un descontento general con la clase dirigente en general (políticos, jueces, sindicalistas, legisladores), con todas las instituciones y descree de las élites lo que desemboca en una desconfianza generalizada”. Relata que en un año electoral y especialmente cuando se elige a Presidente, las respuesta de los electores suelen ser optimistas para el año siguiente, con expectativas por la llegada de un nuevo gobierno, pero este no es el caso. También cuenta que mientras que en el año 2007 casi el 50% consideraba que iba a estar mejor, hoy sólo el 28% estima que vivirá en condiciones superiores. Además, “no hay ningún dirigente que supere el 35% de imagen positiva” (datos del último mes).

Este investigador le sugeriría hoy a un dirigente que no se revuelque en el barro, empatice con la sociedad y no haga grandes promesas. “Por el contrario, la clave va ser cual podrá surfear esta ola de pesimismo y de desconfianza”, concluye. La variación es día a día y la canalización de ese voto puede ir hacia Milei, hacia el voto en blanco o al ausentismo para el cientìfico. “Habrá que ver si la oposición logra atraer el voto en blanco o aumentará el ausentismo” y suma “que ya hubo algunos indicios de esto en las pocas elecciones del interior”.

Para Ignacio Muruaga, de la consultora Zuban Córdoba, las expectativas a descifrar esta semana son dos. La primera es si Javier Milei mantiene los mismos márgenes o aumenta sus votantes y la segunda sobre el comportamiento de la interna del Juntos por el Cambio luego del renunciamiento de Mauricio Macri. Los números otorgaban hasta ese momento cierta ventaja a Horacio Rodríguez Larreta sobre Patricia Bullrich. Sobre el Frente de Todos la pregunta es si seguirán manteniendo el piso de 30 puntos cuando no hay candidatura fija y con rumores que se desmientan a las 48 horas. Comenta que hay distorsiones, pues no se sabe si competirán Alberto Fernández o Sergio Massa, cosa que confunde al propio espacio y un escenario de abstención dentro del propio frente como castigo como sucedió en el 2021 cuando hubo 4.000.000 de votos menos.

Para el consultor, “el votante de Milei no es ideológico y no es porque no sea de la casta”. Entiende que el enunciado de este elector es “te voto porque sos el insulto adecuado para el enojo que yo estoy sintiendo”.

En su análisis “a corto plazo hay sectores que no ganan nada acordando, pero a largo plazo pone en riesgo la supervivencia política. Esa es la disyuntiva en la que están esos sectores”. Hoy en este escenario de tercios el Congreso estará sin mayorías. Dividido en tres tercios no habrá gobernabilidad posible con esos bloques parlamentarios enfrentados o divididos. Genera un escenario de muchísimo malestar en la población por la inacción, que aumentará aún más la dispersión partidaria. En definitiva, acuerda con el planteo de la Vicepresidenta en su última aparición en Río Negro. Allí sentenció la fragmentación y dispersión política en el Congreso como uno de los males de la época que le bajan la intensidad a la Democracia.

“Puede ser la peor performance del peronismo en la historia, alcanzando su piso histórico” aseveró otro consultor que trabajó con el oficialismo en varias oportunidades. Inseguridad, inflación y pobreza. Una distancia cada vez más grande entre la discusión de la interna y un panorama social y económico donde no ve la salida. “¿Se quiere quedar el Presidente con una porción de un peronismo que pierda?”, se pregunta y al mismo tiempo acota que “del otro lado tampoco aportan mucho”.

Pareciera un callejón sin salida para el oficialismo que solo se puede resolver en las Primarias, pero que sin mediar reglas claras podrá dejar aún más heridos luego dee realizadas. El Peronismo no existe sin personalismo y al querer avanzar en este sentido, como definió el Presidente, quizás termina “matando” a su propia mentora.