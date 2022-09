El PRO abandonó (otra vez) el recinto: las críticas de Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio llegaron a un acuerdo por el repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara de Diputados, aunque el bloque del PRO se retiró tras la votación por considerar que "no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito".

Aunque estaba prevista para las 12 de este sábado, el encuentro legislativo se demoró como consecuencia de la negociación entre ambos espacios, ya que la oposición no apoyaba el proyecto de resolución planteado por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau. Luego de varios intercambios, ambas bancadas acordaron realizar cambios en el texto original y de esta manera será similar a la del Senado.

La sesión especial convocada por Moreau tenía como objetivo tratar un único tema: el proyecto de resolución que apuntaba a que el cuerpo legislativo expresara "su más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Kirchner".

"Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia. Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la sociedad a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social", señala la iniciativa aprobada.

De esta manera, se modificó la oración final que en la propuesta original manifestaba: "Instamos a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país". La iniciativa de repudio fue votada a mano alzada, por no haber pasado por comisión, y rápidamente fue aprobada.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, anticipó que se retirarían del recinto tras la votación. "No es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar oposición política, Poder Judicial y los medios de comunicación", justificó.

"Para nosotros, quedarnos en el recinto, volviendo a escuchar todo lo que hemos escuchado en las últimas 24 horas no era un aporte a la paz social, sino todo lo contrario", explicó Ritondo al inicio de la conferencia, al tiempo que sumó: "Era volver a discutir un mensaje que no le hace bien a la sociedad y que nos quita ese rol institucional que es que un hecho de esta gravedad sea repudiado por todo el arco político".

"En nosotros van a encontrar la vía institucional para trabajar por más democracia, por más libertad; pero no vamos a estar para escuchar acusaciones contra la Justicia, los medios de comunicación y, mucho menos, a la oposición política que ha demostrado la madurez suficiente en estos casi tres años de oposición; no solamente en este Parlamento, sino en los discursos de la no violencia que es lo que nos caracteriza".

Quien tomó la palabra luego de la introducción del presidente del bloque fue la ex gobernadora bonaerense y actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. "Lo que ha demostrado Juntos por el Cambio es que tiene una posición unificada de condenar el episodio que afectó a la vicepresidenta, el atentado que sufrió el día jueves. En eso, estamos todos juntos y parados en el mismo lugar".

"Condenamos y repudiamos el hecho. Ahora, eso no quita que digamos con convicción que la búsqueda de culpables y responsables de lo que pasó no es ni en la calle, ni en el recinto de la Cámara de Diputados; es en la Justicia. Y nos parece peligroso un discurso que culpabiliza a los medios, a los opositores y al Poder Judicial, que investiga y hace su trabajo de manera independiente, de lo que pasó. Por lo cual, no vamos a validar que sea el recinto un espacio en el que se repliquen esas declaraciones que también repudiamos".

Consultada sobre si creía que existe una "escalada en los discursos de odio" que dan lugar a acontecimientos violentos, Vidal esquivó: "Creo que de ninguna manera se puede culpabilizar al Poder Judicial por investigar y juzgar; porque de eso se trata una democracia y una república. Tampoco a los medios de comunicación, porque la libertad de expresión es un pilar de la democracia y tampoco a la oposición, que obviamente tiene un modelo distinto de país, lo cual no significa que promueva hechos violentos de la magnitud de los que vivimos el jueves".

-¿Hay alguna reflexión en relación al pedido de pena de muerte realizado por el diputado de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez?

Vidal: "Nosotros condenamos y repudiamos la violencia en todo lugar y contra todo ciudadano de la República Argentina, unánimemente. Eso no puede tener dobleces, ni en la oposición, ni en el oficialismo".