El PRO definió a sus candidatos y Larreta advirtió: “Hay que reformar las leyes laborales”

Si hay enojo, que no se note. Esa parece ser la máxima del PRO. Esta mañana, el ex presidente y líder político del partido, Mauricio Macri, ordenó una reunión con los máximos referentes del partido. El encuentro fue en el Hotel NH de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo tres objetivos: acabar con las peleas mediáticas, organizar un foco político y mediático, y redefinir quiénes serán los precandidatos a presidente en las elecciones 2023.

En el encuentro organizado por Macri estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y Humberto Schiavoni. Desde hace meses, la interna sacude las entrañas de la oposición y Macri intentó dar un golpe de efecto para calmar los ánimos. Desde la filtración del cruce de Bullrich al jefe de Gabinete Porteño, Felipe Miguel, en el que lo amenazó con romperle la cara, parecía que todo se derrumbaba.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por eso, Macri decidió ordenar a su tropa y redireccionar la estrategia política y comunicacional del PRO. Tras el encuentro, el siguiente paso será organizar la reactivación de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Para eso, Bullrichi se fue con la orden de Macri de reunirse con los presidentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto.

Tras la reunión del PRO, fue el presidente del bloque de diputados, Ritondo quien informó: “Hoy nuestros candidatos a presidente son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta”. Aunque luego dijo que la mayor parte del encuentro estuvo dedicada a criticar la política económica del Gobierno Nacional, y sobre todo a las decisiones que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa.

En ese sentido, hay dos resultados políticos que dejó la reunión del PRO. La primera es que, por ahora, Macri no jugará en ninguna lista y se bajó de la precandidatura a presidente para 2023. Tal como venía adelantando, parece que el empresario quiere jugar desde el armado y asumir el poder por afuera de cualquier cargo. Al ser consultado, Ritondo dijo sobre Macri: “Nunca dijo que quería ser presidente”. El otro foco importante es que Rodríguez Larreta y Vidal confirmaron sus precandidaturas, algo que no habían hecho de manera oficial.

Aunque no hubo foto del encuentro, ya que los integrantes no se pusieron de acuerdo, Ritondo afirmó: “Fue una reunión normal. Muy buena. No hubo pedido de disculpas”. Pero, también confirmó que todos establecieron diversos criterios de coordinación política y mediática para que no se repiten peleas internas, como la amenaza de Bullrich a Miguel.

Arde la interna y CFK juega

Ahora resta saber cuál será la estratega de la UCR y de la Coalición Cívica frente a las precandidaturas confirmadas por el PRO. Por un lado, el radicalismo quiere ir con un precandidato propio y todos los números los tiene Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Pero en ese sentido otro jugador se sumó en los últimos tiempos y se llama Facundo Manes. El neurólogo no piensa bajarse y cree que su fórmula con Carolina Losada será la vencedora de la interna, muy a pesar de Macri. Por eso, todavía hay chances de que se abra y juegue por afuera de Juntos por el Cambio.

A eso se suma un peligro aún mayor para la oposición: ¿Y si Cristina Fernández amplía los horizontes del Frente de Todos y suma la UCR? La jugada parece arriesgada y muy poco probable. Pero con el sueño de la eliminación de las PASO a punto de caer por falta de votos en las Cámaras, las fuentes oficialistas no niegan la posibilidad. Por ahora no hay nombres del radicalismo y tampoco se sabe que alguien pueda saltar de la oposición para hacer un frente más amplio. Para eso habrá que esperar al acto que la vicepresidenta llevará adelante el 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata y en donde definirá la estrategia política del Frente de Todos para 2023. En su última aparición, Cristina dijo: “Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la felicidad”. Tal vez eso implica abrir las fronteras políticas.

El plan Larreta 2023

Por eso, desde la oposición ya salieron a la caza de votos a la derecha y más allá. Por ahora, en Juntos por el Cambio saben que su peor problema es Javier Milei y su discurso extremista. Así que la estrategia será redoblar la apuesta. Ya lo hizo Bullrich con algunos de sus tuits que rozan la antidemocracia y ahora es el turno de Larreta que, con mayor sobriedad, salió a hablar de propuestas políticas.

Para ello dejó de lado lo que Macri llamó “gradualismo” para hablar del famoso “shock”, que no quiere decir otra cosa que realizar la misma política de Cambiemos pero en un plazo cortísimo. "El país no puede esperar 100 días, si asumimos en 100 horas tenemos que ir a fondo y presentar un plan", afirmó Larreta en una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10. Y agregó con datos érrones: "Hace 10 años que no se genera empleo privado en Argentina y eso lo tenemos que cambiar, por eso tenemos que tener un plan integral. Los indicadores de hoy son peores que los que recibió Mauricio Macri en 2015, por eso insisto en que tenemos que ser claro con la gente desde un primer momento".

Luego afirmó sobre sus probables políticas si es elegido presidente: "Para terminar con la inflación tenemos que producir más. Hay que reformar las leyes laborales, no se puede seguir dándole curso a los juicios. Definitivamente tenemos que resguardar el empleo argentino, tiene que haber una apertura para exportar al mundo y eso a la vez genera más trabajo". Y completó sobre los jubilados: "Tenemos que revisar el sistema jubilatorio, tenemos que dar previsibilidad. Nunca escuché que Mauricio Macri quisiera ampliar la edad jubilatoria, pero la realidad es que tenemos que solucionar el tema de la informalidad. Hay que revisar el sistema previsional y dejarlo, no podemos estar cambiándolo cada 4 años".

Para finalizar, Larreta afirmó: "Argentina hoy está más complicada que en el 2015 y la primera diferencia que tendría con la gestión de Macri es que hay que ser muy claros desde el principio con la gente. Quién asuma en 2023 hay que generar un plan anti inflación y ponerlo en marcha de manera urgente". Y agregó: "Hay que cortar con los privilegios, muchos de esos se generar alrededor del Estado. Los dirigentes gremiales coinciden en que hay que cambiar el sistema laboral, hay que terminar con la empresa del juicio".