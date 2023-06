El prontuario de Epstein, el nuevo asesor económico de Milei: privatizador serial y pro Macri

El apoyo electoral que las encuestadoras aseguran que tiene Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales parece ponerse en juego con cada nueva incorporación que el economista anuncia a su futuro consejo de asesores económicos, encabezado hasta el momento por Carlos Rodríguez y Roque Fernández, el ex ministro de Economía de Carlos Saul Menem.

En las últimas horas, el libertario anunció que Darío Epstein se suma a su futuro equipo de asesores en caso de desembarcar en La Rosada. Epstein se presenta como especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, fue además columnista por más de diez años de la señal CNN y también encabeza la Comisión de Finanzas Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Al igual que Diana Mondino, la amiga de Domingo Cavallo recientemente incorporada a LLA, es parte del directorio de Pampa Energía S.A., una de las distribuidoras de energía eléctrica más grandes de la Argentina.

Estos eventos de conocimiento público poco se comparan con el rol que cumplió durante los años noventa, cuando fue un partícipe activo de las privatizaciones que sufrieron las compañías estatales en pleno menemismo. Entel, Gas del Estado, Telecom e YPF, además de las empresas del sector siderúrgico, fueron algunas de las firmas que quedaron como víctimas de sus posiciones neoliberales.

También en los años del menemato, lo nombraron director de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí fue "responsable de las áreas de Emisiones de Títulos Valores, Fondos Comunes de Inversión y Calificadoras de Riesgo", reconocieron desde el equipo de comunicación de Milei. Justo en los años donde el capitalismo financiero se impuso a la producción industrial que todavía daba pelea en la Argentina.

"También formó parte del equipo que lideró las negociaciones con el Banco Mundial para el desarrollo de la figura del fideicomiso financiero en Argentina", agregaron.

A la hora de su formación académica, Epstein además cuenta con un master en la Universidad de Michigan, y por el lado de su experiencia profesional, también tiene en su haber haberse desempeñado en "cargos ejecutivos en Citibank, Booz Allen Hamilton, Banco Mayo y Coutts/Nat West Group y BACS".

"Estuvimos hablando sobre los contornos financieros del programa económico. Darío se suma al consejo desde su expertise financiera. A partir de los desafíos financieros que dejará planteado el actual gobierno, y sumada a mi férrea convicción de terminar con la inflación y extirpar el riesgo de hiperinflación, profundizaremos los trabajos en términos de avanzar hacia la dolarización", aseguró Milei.

También lo anunció en su Twitter, donde celebró con su típico slogan "viva la libertad, carajo". "Hoy estamos sumando al Consejo de Asesores Económicos del Presidente a Dario Epstein, especialista en temas financieros y mercado de capitales. Bienvenido al dream team", tuiteó el libertario.

La relación entre ambos es de larga data. Algo que se evidencia con la dedicatoria de su libro que le escribió Milei a su nuevo aliado: "Para mi queridísimo amigo Darío Epstein, con el mayor de mis afectos".

Respecto a sus ambiciones políticas, Epstein ya demostró que está en línea con la mesa chica del partido libertario: lograr que Milei y Patricia Bullrich se unan en una fórmula única, rompiendo Juntos por el Cambio y apuntando a ganar las elecciones, dejando afuera a muchos aliados previos. Incluso, aseguró que ese es el plan del ex presidente Mauricio Macri.

"Todo apunta a una fórmula Bullrich-Milei. (Apoyada por MM). No tiene sentido seguir armando coaliciones que después no pueden gobernar. Los desafíos que vienen en el corto plazo son durísimos. No hay margen de maniobra…", escribió en uno de sus últimos posteos en la red del pajarito.

Esta publicación fue apoyada directamente por el mandamás del grupo de asesores de Milei, quien contestó el tuit de Epstein con uno propio: "Horacio Rodríguez Larreta está ampliando su rejunte. Milei y Bullrich tendrían que juntarse de alguna forma práctica para enfrentarlo, ganar, y gobernar unidos por el bien de todos", afirmó Rodríguez.

Esta presentación pública como nuevo integrante del equipo de Milei, pidiendo una fórmula única con la derechista representante de JxC, revela los planes tanto tiempo negados por el economista presidenciable y Macri, y deja a la vista los planes de lograr una unidad de los dos espacios más reaccionarios de la política argentina en la actualidad.