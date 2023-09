El prontuario político de Barrionuevo, el "brazo sindical" de Milei: la rosca detrás del volantazo

Cuando todavía no se habían cerrado a fondo las precandidaturas a presidente de cara a las PASO, Luis Barrionuevo tenía un candidato: Wado de Pedro. Aunque tras los resultados, y que terminara siendo reemplazado por Sergio Massa, la situación cambió. La imposición como el más votado en la interna le dio a Javier Milei un espaldarazo de votos no esperado y hay personas como el dirigente sindical, que ante un hecho como ese, son capaces de cambiar de bando.

La tarde noche de este viernes en el Salón Golden Center de Parque Norte será el escenario donde se confirmará que el gastronómico será, en caso de imponerse el libertario como presidente, su alfil sindical. Si bien las negociaciones llevan semanas, el acto lleno de sindicalistas y empresarios convocados por Barrionuevo, se presentará como la oportunidad donde se muestren juntos por primera vez y oficialicen su alianza.

Las negociaciones que llevaron al titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) a colocarse al costado de Milei, si bien no son públicas, se han filtrado. El gremialista pidió ser quien escoja los cargos de la Secretaría de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud, dos carteras estatales que se verán atacadas por los planes privatistas y flexibilizadores que expone el programa libertario. Aunque a la hora de los planes neoliberales, Barrionuevo ya tiene experiencia.

Que el pedido sea ese tiene un sentido histórico: es lo mismo que le pidió a Carlos Saúl Menem. Bueno, es cierto que con el riojano sólo accedió a la Administración Nacional del Seguro de Salud (Anssal), pero siempre se identificó como del riñón de él y hasta llegó a decir: "Formo parte del staff de su intimidad". Por el ex presidente también organizó un acto en River para apoyar su candidatura en 1989, y allí, le donó un millón de dólares para la campaña. "Quiero que haya menemismo por diez años, no me conformo con seis", declaró en 1991.

Si bien nació en Catamarca en 1942, el lugar donde más desarrolló su carrera sindical y política es sin dudas el municipio bonaerense de San Martín. Allí empezó todo cuando Casildo Herrera lo puso al frente de la secretaría general de la seccional San Martín de los gastronómicos, un lugar que hasta tuvo que recuperar "a mano armada" en 1975, y a las 46 horas tuvo que devolverlo al interventor Ramón Elorza.

En San Martín se encontró, además, con Chacarita, un club del que fue presidente entre 1993 y 2005. Para llegar al poder allí, tuvo un bautismo de fuego el 10 de octubre de 1989, cuando comandó a la barrabrava en el enfrentamiento que se dio en un histórico congreso de la CGT, donde fajaron a los representantes de Saúl Ubaldini, un opositor a las medidas neoliberales del ex presidente, para poder imponerse políticamente.

La pelea fue histórica en términos del folklore futbolístico. Por temas que son completamente ajenos al deporte, allí comenzó la rivalidad de Chacarita Juniors con el Club Atlético Nueva Chicago de Mataderos, quienes fueron a "hacer el aguante" a las bases de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conducía el histórico Lorenzo Miguel.

"Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país, y los empresarios y todos especuladores deben entender, sino no sacamos este país adelante", es la frase probablemente más popular de Barrionuevo. Se la dijo en 1990 a Mariano Grondona en su Hora Clave. Años más tarde explicaría la razón de su frase, frente a Mirtha Legrand, en una ocasión en la que estuvo invitado a una de sus mesazas.

"Yo en ese momento era parte del gobierno de Carlos Menem, como titular de la Superintendencia de Salud, pero tenía una gestión transparente, nunca entré a una comisaría", aseguró. "Yo dije eso porque un amigo radical me dijo que en la Argentina se robaban 2 mil millones de pesos por año del Estado", agregó.

Su salto a la política nacional lo dio en 2001 cuando fue electo Senador Nacional por Catamarca, tras lograr el segundo puesto con el 35,36 por ciento de los votos. Allí se desempeñó hasta 2003, cuando primero intentó ser gobernador él, pero por no tener los años de residencia necesarios, optó por apoyar a su hermana Liliana Barrionuevo. Aunque como ella perdió hubo desmanes en la provincia, en los cuales sucedieron las históricas quemas de urnas que pusieron en juego su banca en la Cámara Alta, tras la suspensión de los comicios.

"Es mentira que alguna escuela haya sido dañada, como también que hayan viajado patotas. Es falso que algún familiar mío o de mi esposa (Graciela Camaño) haya sido detenido", explicó cuando su cargo estaba en la cuerda floja. "Las urnas quemadas fueron las que se utilizaron en la elección (interna del PJ catamarqueño) que se realizó el 5 de enero", precisó.

Los años de Mauricio Macri presidente lo encontraron respaldando las medidas que tomó. "Este Gobierno necesita un apoyo, no un tiempo eterno. Creo que necesita dos años", indicó en la previa al 17 de octubre de 2016. Frente a un acto de unidad de las tres CGT que había en el momento, con las dos CTA, arengó "yo vengo acá a defender a mi presidente", y fue brutalmente abucheado.

En esa misma gestión, la jueza María Servini lo nombró como interventor del Partido Justicialista (PJ) el 10 de abril de 2018, tarea que realizó junto a otros dos peronistas históricos como Carlos Campolongo y Julio Bárbaro. Finalmente, el 2 de agosto la intervención dio marcha atrás por un pedido del fiscal electoral Jorge Di Lello, para ser reemplazado por José Luis Gioja.

"A mí Luis Barrionuevo y Jorge Lanata me llenaron la cabeza. Fue una operación política contra el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner), porque querían instalar que el dinero de (Lázaro) Baez era del kirchnerismo", confesó el empresario Federico Elaskar ante la Justicia, aquel que conducía la famosa financiera SGI vinculada a la causa de "la ruta del dinero K". Antes había acusado a la vicepresidenta. "Fue todo un gran invento, la Justicia se subió al discurso de los medios", insistió.

"Yo lo tuve cinco meses a Elaskar conmigo hasta que habló. Había que esperar desde abril a noviembre para que el hombre hablara cuando empezaba Lanata. Había que filmarlo", recordó Barrionuevo al respecto. "Yo trabajaba y el chico estaba al lado. Él quería cobrar. Había dos maneras de cobrar: o que Lázaro le pague o que hablara. Lázaro nunca le hizo una propuesta. Cuando vino me dijo ¿y? Nada. Dicen que te van a matar, le digo yo. Tenes que hablar", reconoció el gremialista y avalando la versión de que a Elaskar le llenaron la cabeza con que Báez quería matarlo.

Lo cierto es que Barrionuevo sigue al frente de los gastronómicos, aunque la voluntad de ellos esté muy lejos de seguir al libertario. "Están muy angustiados, porque ellos no son gorilas, no lo quieren apoyar a Milei", señaló a BigBang un referente de la CGT de San Martín. "Tienen que ir al acto y se quieren morir", agregó.