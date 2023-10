"El que vota a Milei debería bajarse del subsidio": el ministro Giuliano y la chicana a los libertarios

Luego del anuncio respecto a la habilitación de una lista para autoexcluirse de los subsidios sobre el boleto de colectivos y trenes, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, instó a los electores de La Libertad Avanza (LLA) y Javier Milei que sigan con coherencia sus postulados anti estado y que renuncien a ser beneficiados por el descuento que actualmente tienen todos los habitantes del suelo argentino.

"El que vota a Milei debería bajarse del subsidio porque si va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda la verdad está teniendo la actitud de contradicción", expuso el funcionario ante Radio La Red. Al mismo tiempo, diferenció su postura respecto a quienes elijan a otras posturas políticas que no quieran dar marcha atrás con esta ayuda económica a quienes menos tienen.

"En cambio, si va a votar a (Sergio) Massa que plantea el comportamiento y acompañamiento del Estado en este sentido, por supuesto, se queda, con la universalidad, con el subsidio", reconoció, en relación al candidato que apoya y con quien comparte gabinete en el gobierno de Alberto Fernández.

Para Giuliano "nadie debería indignarse" sobre la nueva medida que permitirá que personas con mayor poder adquisitivo puedan renunciar a ser ayudados por el Estado a la hora de abaratar sus costos de viaje.

"Hay gente que está indignada y piensa que esto es una cuestión electoral. Esto es fácil y es muy honesto: si usted tiene una posición en contra de los subsidios como Milei y Bullrich, puede excluirse. Si usted tiene una actitud en donde cree que el subsidio importa, vale y tiene un sentido social obviamente tiene la opción de Massa", argumentó el funcionario, con el objetivo de que los sectores más populares tengan claro qué hay detrás de cada propuesta y cómo impactaría en los bolsillos de la gente.

Las polémicas respecto a la renuncia que se podrá hacer a partir del 20 de octubre y que dejaría los pasajes de colectivo a 700 pesos y los de trenes a 1.100 luego del 27, recién comienzan. Cuando el lunes Giulano hizo el anuncio, explicó el funcionamiento de la medida y el alcance que tendrá.

"Cada usuario va a poder informarse sobre lo que significa no tener subsidio al transporte, estableciéndose una tarifa que hace a la estructura del sistema de costo del transporte y en la medida de que no quiera recibir ese subsidio, puede optar por no adherirse", aseguró.

A su vez, el ministro argumentó a favor de mantener subsidiada la tarifa y dio algunas de las razones para hacerlo. "El subsidio de transporte es una política de Estado a la que adherimos. Nosotros la sostenemos fuertemente porque interpretamos que el fomento tiene varios efectos: primero la posibilidad del salario indirecto, es decir achatar la curva de las tarifas y permitir que las personas tengan esa oportunidad a través de la asistencia del Estado", indicó. "Así mismo es una manera de fomentar el transporte público de tal manera de desalentar el uso del auto particular en las grandes ciudades", agregó el último lunes.