El reclamo de Manuela, la jubilada "cenicienta" tucumana a la que Macri le besó los pies

La postal quedará para la historia. Mauricio Macri, envalentonado por la convocatoria que tuvo su marcha del “Sí, se puede” en Tucumán, decidió subir al escenario a una jubilada, que había perdido su zapato derecho entre la multitud. “¡Dame la pata!”, le dijo el presidente, antes de besarle los pies. Quién es Manuela Ledesma, la “cenicienta” tucumana de Macri.

La mujer cumplió 72 años el mismo día de la convocatoria del candidato presidencial, motivo por el cual le cantaron desde el escenario el feliz cumpleaños. Recientemente jubilada, Manuela trabajó 52 años en Cerámicas Mata, fábrica en la que su padre era capataz.

“Conozco lo que es la pobreza y el trabajo, cuando cerró la fábrica fui a trabajar a la Municipalidad en la Dirección de Deportes, hasta que me jubilé. Tengo 52 Años de trabajo”, señaló la mujer en diálogo con el diario La Gaceta de Tucumán. “A la mañana me levanté, agradecí a Dios porque soy muy católica y le pedí que David volteé a Goliat. Yo no quiero a Goliat en el Gobierno”, señaló en clara alusión a Alberto Fernández.

Pese a su clara posición política, la mujer aseguró que no pertenece a ningún partido político, aunque aclaró que es una “patriota”. “Cada vez que hay elecciones, con mi familia hacemos empanadas y les llevamos a los fiscales de mesa. Pregúntele a cualquiera en Villa Luján”.

“Quiero que Macri esté cuatro años más, hace falta para la Patria, por mis nietos. Yo no, yo ya estoy de vuelta”, explicó. Consultada sobre si había acordado su participación en el acto, Manuela lo negó: “Fue algo espontáneo, alguien le dijo que yo cumplía años y me subieron. Estoy contenta y me hizo bien, porque venía con una tristeza muy grande”.

El beso de Macri fue el beso de la Patria"

Su aparición junto al presidente la convirtió en una suerte de celebridad del momento. En diálogo con FutuRock, Manuela reveló que jamás pudo encontrar su calzado: “Me dio mucha vergüenza subir al escenario sin zapato, nunca apareció al final. El beso de Macri fue el beso de la Patria”.