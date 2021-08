El regreso de Macri al país: cómo jugará en la interna y la defensa a Darío Nieto

El expresidente Mauricio Macri tiene pensado regresar al país el 9 de agosto, en un vuelo de Iberia, y poner fin de esta forma a su estadía en Europa por compromisos con su rol como presidente de la Fundación FIFA.

El ex jefe de Estado, de esta forma, tiene pensado realizar una series de recorridas junto al precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, pero también en otras provincias, sobre todo en Mendoza y Salta donde tuvo un rol más activo, dentro de lo que fue una actitud bastante pasiva, en el cierre de listas.

Al llegar Macri tendrá que someterse al aislamiento obligatorio en la provincia de Buenos Aires, pero por la fecha de su salida será solamente en su casa y no en un hotel como sucede con los bonaerenses que fueron al exterior después de la implementación de la medida.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Antes de notificar a sus socios de la coalición opositora de Juntos por el Cambio de su regreso, Macri les adelantó que no hay rencores por el cierre de listas y buscará mantenerse en la misma página y conceptos que vertió en una carta pública sobre las internas de ese espacio a mediados de junio y que sirvió para descomprimir varias situaciones internas.

Por primera vez en varios años, Macri no tuvo un rol preponderante en el cierre de listas del PRO y de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Distanciado por miles de kilómetros de distancia, literalmente, el ex jefe de Estado tomó una actitud más pasiva en lo que fue la disputa por los lugares en las nóminas.

Un poco por decisión propia, otro poco por lo que terminó generando el contexto, Macri tuvo poco peso en la disputa final por los nombres en las listas tanto para cargos nacionales como para distritales. Se le conocen, solamente, dos pedidos. Que su secretario privado Dario Nieto este en un lugar fijo para ingresar a la Legislatura porteña y que el extitular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, ingrese a la Cámara de Diputados.

Los motivos fueron varios. El primero de ellos es que no quiso propiciar mayores divisiones dentro del espacio opositor ante los problemas que se avecinaban. El segundo es que empieza, por contexto y por decisión propia, a tener un rol más de expresidente/consultor que de figura central o candidato.

Ese retiro, alentado también por ciertas decisiones que se terminaron dentro de Juntos por el Cambio, llegó con una frase que repitió el expresidente desde el año pasado. “No necesito fueros”. Acorralado por las causas judiciales, Macri estará dos años más sin la inmunidad parlamentaria.

“Eso lo dijo el año pasado, cuando le preguntaron si en 21 iba a ser candidato. Dijo que no iba a serlo. Cuando le preguntaron por sus causas, respondió que no va a ocupar un cargo por fueros, que además no necesita”, expresaron desde su entorno.

Eso mismo sucederá con Nieto. Al ser candidato a legislador porteño no podrá escapar de la causa por el presunto espionaje ilegal. Aunque tiene dictada la falta de mérito en la investigación, con Nieto, Macri quiso mandar un mensaje claro: “Se lo va a bancar por la que le tocó pasar”.

En lo que respecta a la campaña, Macri estará presente en los tramos finales de cara a las PASO para apoyar a Santilli sobre Manes. Principalmente será en el interior de Buenos Aires donde su imagen es mucho mayor que en el conurbano, una situación que paradójicamente comparte con el presidente Alberto Fernández.