El retiro espiritual de Larreta: preocupación por los números "rojos" de la Ciudad y las internas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le blanqueó una de sus preocupaciones esta semana a su gabinete: la falta de fondos. En una reunión de gabinete más extendida que protagonizó el miércoles hubo una cifra que llamó la atención de todos los funcionarios presentes y que estipulaba que el mejor de los casos la recaudación del 2021 sería, en términos reales, la mitad de lo que habitualmente entra por año en las arcas de la Ciudad.

Las estimaciones que hacen cerca de Rodríguez Larreta es que el impacto de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) seguirá al menos hasta 2022 por lo que, al sumar además la quita de más de dos puntos porcentuales de coparticipación federal, no habrá lugar para grandes erogaciones y se controlará aun más el gasto.

“No va a estar fácil la mano. Más allá de lo que pase con la Copa, la caída de este año fue tremendo y el año que viene con suerte se recupera la mitad”, le dijo a BigBang uno de los ministros porteños que consideró que es el peor de los escenarios el que enfrentan después de 2020.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el encuentro, que se extendió por más de tres horas en el Centro Cultura Recoleta, Rodríguez Larreta transmitió que las arcas de la Ciudad iban a estar mucho más flacas de lo que pensaban por lo que la austeridad tenía que ser mucho mayor.

La mala noticia económica también tuvo su distensión con las bromas que hicieron los ministros porteños con respecto a la situación en la que se encontraban. Es que la reunión fue al aire libre para mantener todos los protocolos de la cuarentena por lo que al principio se quejaron del frío para luego sufrir el calor por el aumento de la temperatura.

Las menciones políticas quedaron de lado. “Era un lugar para la gestión”, remarcó otro de los funcionarios que participó. No obstante ello en la semana una de las dirigentes más cercanas al alcalde porteño, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal confesó en la última semana que de que se lo pidan podría llegar a ser candidata.

Vidal en las últimas semanas se manifestó sobre algunas de las cuestiones troncales de lo que procura, junto a Rodríguez Larreta y otro dirigentes, que sea Juntos por el Cambio. Amplitud en la búsqueda de mayores alianzas políticas y unidad entre sus integrantes. Sin embargo, en un Zoom con los dirigentes de ese espacio de la provincia de Neuquén, que organizó la legisladora provincial Leticia Esteves, remarcó que de ser necesario, y si se lo piden, puede llegar a ser candidata el 2021.

A eso se le suma que ambos dirigentes, más el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participaran de un encuentro nacional vía Zoom con todos los dirigentes del partido amarillo. La fecha era en principio para el 17 de octubre pero lo corrieron para el 18 para que no quede pegado con los festejos del día de la Lealtad.

La idea del encuentro es mostrar la unidad dentro del partido que fundó Macri y dejar de lado las disputas entre “Halcones y Palomas”. Sin embargo, dista de estar terminada la disputa de liderazgo.