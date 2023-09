El revés para Vicentín: la Justicia no dio lugar a su plan de pagos y el Estado analiza ofertar

Hacer y crear son las dos palabras que se encuentran en la mente de Silvina Batakis en estos momentos. Es que la titular del Banco Nación confirmó el martes por la mañana que se encuentra gestionando una propuesta formal para poder adquirir las acciones de la agroexportadora Vicentin, acreedora de una deuda de casi US$ 1.500 millones durante los últimos meses de la administración de Mauricio Macri.

Si bien por el momento no hay nada específico, la oferta podría estar asociada con alguna entidad del Estado, por lo cual el acuerdo “no sería por el 100%” de las acciones. Aún así, afirmó que se encuentran “trabajando a full” para poder llevarlo a cabo, pero que hasta ahora no puede seguir adelantando detalles porque todavía resta ver técnicamente qué es lo que pueden o no hacer. “Lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace”, indicó en diálogo con Radio 10.

Esta nueva idea de adquirir acciones se da en un contexto en el cual el viernes anterior, el juez civil y comercial Fabián Lorenzini, firmó una resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso preventivo. En el mismo, impulsó la apertura del período de concurrencia, que se basa en que hasta fines de septiembre se mantiene la posibilidad de que los interesados en administrar la compañía presenten diversas ofertas.

A raíz de eso, Batakis hizo hincapié sobre la deuda a la cual se sometió el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2019, cuando Vicentin ingresó en cesación de pagos y desde Juntos por el Cambio tomaron la decisión de prestar una cantidad de dólares que terminaron siendo una “estafa”, según lo describió. "Fue una deuda que fue una estafa enorme para el Banco Nación. La gestión anterior, sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra, le prestó u$s300 millones".

En cuanto a la propuesta de la firma al Banco Nación, no fue tenida en cuenta porque llevaba a cabo un pago “a 56 años con quita de capital y sin intereses” y sobre ello, Batakis constató: "El juez dijo que esa oferta no es buena y ahora finaliza el período de exclusividad, es decir, en la primera parte solamente la empresa podía hacer una oferta para administrarla y ahora ya no es exclusiva. El Estado y otras empresas privadas pueden hacer ofertas para quedarse con la empresa y hacerse cargo de sus deudas".

Aun así, la titular de BNA amplió que Vicentin necesita urgentemente un salvataje para poder ayudar y estar presentes con los trabajadores que son necesarios en el país. “Hay que estar para la cantidad de trabajadores directos e indirectos que posee la agroexportadora, que hace que sea insignia de Argentina y de nuestro sector agropecuario".

En esa misma línea, agregó: “No descarto que en manos del Estado cumplamos una función como empresa testigo. Pero más allá del Banco Nación, seguramente hay otras empresas a nivel mundial que quieren quedarse con la firma y harán propuestas”. Y continuó comentando que hace tiempo, ya existieron diversas “ofertas informales” que lo que buscaban era quedarse con un sector de Vicentin. “En ese momento, quisieron quedarse con una partecita de la empresa, mandando al resto al desguace. De no ser aceptadas ninguna de las propuestas, ahí se continua con la quiebra, que sería una pena para todos",