¿El rey del fracaso? Milei, los malos resultados en las provincias y la caída de su imagen

El fenómeno electoral que protagonizó Javier Milei en la última elección de medio término en 2021, parece estar debilitándose, de acuerdo a los resultados que obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en las urnas durante este 2023. Si bien es cierto que en todos los fracasos provinciales actuales, en ninguno la boleta fue con la cara y el pelo del economista, también es un hecho que la polarización que gran parte de las encuestas prevé, promete minimizar su desempeño respecto a las expectativas que había generado.

El argumento acerca de que no aparecía el rostro de la figura mediática es el principal con el que el economista discute los recientes fracasos que enfrentó a la hora de recibir votos para su espacio. El último domingo en San Juan, por ejemplo, quedó en el cuarto lugar alcanzando el 3,79 por ciento de los sufragios, por lo que arremetió con fuerza con su postura.

"No es nuestra boleta, y aclaro para que no mientan: hemos hecho un comunicado diciendo que no participábamos. Aclaramos en todos los lugares donde no participamos", explicó Milei. El tema es que, en esta oportunidad, las tres opciones libertarias en los cuartos oscuros puntanos, sí contaban con el rostro de "El Peluca".

También es cierto que desde LLA se despegaron antes del proceso electoral, de las tres listas liberales. "LLA aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato", escribieron en un comunicado de prensa.

"¿Dónde estaba mi cara? No estaba", había afirmado Milei en TN, luego de que el tucumano Ricardo Bussi saque un 4 por ciento hace algunas semanas. La lista del hijo del represor venía de sacar un 13,78 en la disputa de medio término de 2021, por lo que, en este caso, no sólo el libertario no lo impulsó, sino que hasta lo llevó a retroceder en el apoyo popular.

Este despegue del fanático de Domingo Cavallo no fue bien visto por algunos de sus alíados provinciales. El caso cobró fuerza en Neuquén, donde el candidato de Milei que en abril sacó el 8,25, el periodista radial Carlos Eguía, lo tildó de "basura" y lo criticó por haberle soltado la mano a Bussi.

"La semana pasada dijiste va a ser la primera gran batalla. ¡Cómo y nosotros, los de Tierra del Fuego, la gente que se jugó en La Rioja, Neuquén y Río Negro ¿Qué vinimos a ser? Indios ¿Qué venimos a hacer para vos? Para Milei somos todos una mierda y él la casta especial", cuestionó Eguía. "Evidentemente es más mierda de lo que yo creía. Se merece que lo escupamos por la calle, no que nos saquemos una selfie, que la gente le diga: '¿Sabe una cosa? Usted es más chorro que los chorros", agregó.

Los fracasos del liberal en 2023 fueron muchos otros. Córdoba, por ejemplo, vio cómo su lista encabezada por Agustín Spaccesi ni siquiera llegó al 3 por ciento. El más brutal fue en Misiones, donde Ninfa Alvarenga sacó 0,4. Vale aclarar que dos semanas antes del sufragio intentó renunciar a su candidatura, pero no fue aceptado por el Tribunal Electoral, por lo que pidió que no la voten.

Es cierto que también tuvo algunos resultados no tan desesperanzadores como los hasta el momento desarrollados, aunque ninguno significaría una afirmación del fenómeno electoral que asustó a los partidos políticos más importantes de la Argentina en 2021.

En las elecciones de Río Negro, el candidato de Milei, Ariel Rivero, intendente de Campo Grande, quedó detrás de los principales candidatos y obtuvo un 9,17 por ciento. En Tierra del Fuego también logró un resultado similar con Laura Almirón como candidata, quien logró un 7,38 por ciento de los sufragios.

En La Rioja, por ejemplo, salió tercero detrás de Martín Menem y logró la peor elección con ese apellido en la provincia. Con un 15,56 por ciento, el familiar del ex presidente no llegó a mover el amperímetro electoral provincial y quedó tapado por las alternativas que lograron polarizar entre sí.

Esta provincia podría ser testigo de lo que se le viene en el panorama electoral tanto de las PASO de agosto como las generales de octubre. El panorama de polarización entre Juntos por el Cambio (JxC) y Unión por la Patria (UxP), concebido por muchas consultoras, podría ser la Espada de Damocles de Milei.

Si bien es un hecho que su postura de extrema derecha logró modificar la agenda de toda la política argentina, que aprovechó el bandazo para pedir más mano dura, menos planes sociales y muchos menos derechos laborales, esto no significa que Milei este capitalizando todo este giro electoral.

También es cierto que el ex arquero de Chacarita también cometió errores de principiante, cuando Mauricio Macri deslizó e intentó lograr sumarlo a JxC. Allí, en vez de haber tenido una postura crítica que le afiance su electorado, decidió celebrar la voluntad del ex presidente y aseguró que un frente con su candidata en la interna, Patricia Bullrich, sería una victoria asegurada. "Si estuviera en una alianza con la señora Bullrich ganamos en primera vuelta caminando", prometió.

Al mismo tiempo, la ex ministra de Seguridad dio declaraciones a CNN Radio, donde prometió un cogobierno parlamentario con los referentes electos de LLA, algo que también fue avalado por el economista.

Ambas declaraciones son errores claros de postulación política. Si un votante de Milei busca castigar al oficialismo, cuando llegue la hora, lo hará con la propuesta que más castigo significa. Si ya sabe que van a votar lo mismo en el Parlamento, si ya sabe que el mediático hubiera preferido ir con ella en una lista única, ¿por qué irían a elegirlo a él y no a ella?

La Rioja podría ser el ejemplo de cómo el resultado que hace meses prometía a Milei en un ballotage sin saber quién sería su rival, con la llegada de la elección se achica y se termina decantando por el candidato que más chances de ganar tiene.

La grieta, esa poderosa institución ideológica que juega un rol importantísimo en la decisión de miles de argentinos y argentinas, esa misma que Milei tanto explotó, separándose de larretistas y kirchneristas, podría significar una de las principales razones del posible desinfle en votos del liberal. Con la certeza de que cogobernará con JxC, ¿por qué irían a votarlo quienes lo siguieron porque estaba en contra de la casta? No vaya a ser que el enojo sea el único capital político que todavía lo sostiene.