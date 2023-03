¿El salario le ganó a la inflación? Cómo fue la evolución del mínimo desde la asunción del FdT

La reciente convocatoria a un nuevo Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil por parte de la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, expuso las serias dificultades con las que la coalición de gobierno del Frente de Todos (FdT) enfrenta su promesa de que el índice salarial venza mes a mes a la contundente inflación que se vive en la Argentina.

El encuentro convocado para el 21 de marzo buscará cerrar los nuevos aumentos que tendrá el sueldo mínimo en el país, como ya hicieron en noviembre de 2022, cuando concretaron un aumento del 20 por ciento dividido en cuatro tramos (7 en diciembre, 6 en enero, 4 en febrero y 3 en marzo).

Según el índice, en la actualidad (y con el último aumento de marzo) el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) corresponde a 69.500 pesos. Mientras que en abril de 2022 la cifra estaba en 38.940 pesos. Es decir que, en un año, el sueldo mínimo subió un 78,47 por ciento. Ahora, ¿cuánto fue la inflación en estos doce meses?

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La interanual entre enero del 2022 y el último enero, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), llegó al 98,8 por ciento. Lo que quiere decir que, sin contar los meses de febrero y marzo -se espera que superen el 4,7 y el 6,7 que registraron el año pasado-, ya hay 20 puntos de diferencia que confirman que la premisa del FdT no se cumplió: el salario no sólo no le ganó a la inflación, sino que perdió.

No sólo eso, con los datos de febrero aún procesándose, ya se sabe que la inflación interanual superará los 100 puntos. Algo que no se reflejó en la escala salarial del país. Si bien el año pasado hubo algunas paritarias que se acercaron a esa cifra, como la del Calzado con un 113,5 por ciento, la de Vidrio y Ópticas con un 112,4, la de los Obreros Navales con un 110 o la del Seguro con un 109,7, la gran mayoría de los gremios no lograron que los números superen las tres cifras.

Es un hecho que la meta del 60 por ciento anual de inflación, fomentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, parece muy lejana con esta realidad donde el índice no para de crecer a caballo de fuertes aumentos como el que protagonizó la carne en los últimos meses, la cual se incrementó en un 20 por ciento en enero y en un 15 más en febrero y marzo.

Los años anteriores

La última actualización del SMVM del gobierno de Mauricio Macri había sido en octubre de 2019, la cual dejó la cifra en 16.875 pesos. Justamente esa cifra multiplicada por cuatro (como los años) da la actual de 69.500.

A Alberto Fernández le tocó aumentarlo en octubre de 2020, con una progresión escalonada que lo fue llevando de 18.900 pesos en octubre, a 20.588 en diciembre, a 21.600 pesos en marzo, para que termine en 23.544 el 1° de abril de 2021.

Con una inflación de 2020, que según el INDEC alcanzó los 36,1 puntos, sumado a los 11,3 puntos del último trimestre de 2019 y los 7,6 del primero de 2021, revelan un total de 55 puntos. Bastante por debajo del 39,52 por ciento que subió el SMVM entre octubre de 2019 y abril de 2021.

A su vez, el periodo entre abril de 2021 y abril de 2022 del SMVM pasó de 23.544 a 38.940 pesos, con una inflación interanual entre esos dos momentos del 48,5 por ciento, y fue el único periodo durante el actual gobierno en el cual los sueldos mínimos vencieron al aumento de precios para los consumidores. La diferencia entre los dos SMVM se colocó en un 65 por ciento, y significó una variable positiva en la estadística que mide el poder adquisitivo de quienes menos ganan en la Argentina.

os años de restricción por la pandemia de Covid-19 y los cambios producto de la guerra entre Ucrania y Rusia fueron parte de las explicaciones del actual gobierno para que la población entienda que no se pudieron cumplir todas las expectativas que el votante había puesto en ellos.

La promesa electoral de que el salario le gane a la inflación, todavía está pendiente al igual que muchas otras. El año electoral que acaba de comenzar y tiene a los principales referentes del oficialismo y la oposición colocándose en la línea de partida, le pedirá mucho más que empatar.

El sueldo lleva muchos años perdiendo contra la inflación, y el crecimiento de la economía tan anunciado a los cuatro vientos, está dejando afuera a lo que debería ser la columna vertebral de un proyecto peronista: los trabajadores.