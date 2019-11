El Senado aprobó por unanimidad la licencia paraAlperovich tras la denuncia por violación que hizo su sobrina

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este miércoles por la tarde la licencia solicitada en las últimas horas por el senador del PJ José Alperovich, quien la semana pasada fue denunciado ante la Justicia por su sobrina por los delitos de abuso sexual y violación. La medida estará vigente durante seis meses y será sin goce de sueldo.

Mientras estaba de vacaciones con su familia en Miami, el Senador tucumano fue acusado por su sobrina, y ex secretaría, de haberla abusado y violado mientras ella trabajaba con él tanto en el Senado como en la campaña para gobernador que perdió en octubre pasado. En base a su relato, la joven entró a su puesto en el año 2017, y soportó los sobrepasos hasta mayo de este año, cuando finalmente pudo contar todo.

Ante esta situación, Alperovich decidió tomarse licencia en el Senado, impulsado por las críticas y exigencias de sus compañeros de banca, quienes a pesar de que tardaron en manifestarse sobre el hecho, finalmente pidieron que el funcionario renunciara.

Luego de haber solicitado su licencia, este miércoles el político volvió al país para ratificar ante la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, su decisión. Después de eso, los senadores votaron y esta tarde la medida se decidió por unanimidad. De este modo, Alperovich estará alejado de la cámara alta por seis meses, y lo hará además sin goce de sueldo.

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, propuso que la licencia solicitada fuera por seis meses, y el jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, al cual pertenece Alperovich, coincidió en ese planteo.

El legislador tucumano cuenta con inmunidad de arresto por los fueros parlamentarios que le conceden los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional, que impiden a otros poderes del Estado “acusar, molestar y detener” a los representantes del Congreso por razones políticas. Sin embargo, la Justicia puede citarlo a declarar y hasta condenarlo, aunque en caso de que un juez pidiera su encarcelamiento, la Cámara de Senadores debería sesionar para avalar su desafuero.

La sobrina del ex gobernador de Tucumán lo denunció ante la Justicia de la provincia el viernes pasado y el lunes ratificó la acusación, y además respondió a las preguntas de la fiscal María del Carmen Reuterm, quien lleva adelante la investigación. La acusación formal también fue realizada en una fiscalía de Buenos Aires, ya que la joven de 28 años aseguró que los abusos ocurrieron en ambos lados.

"Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirla, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe. El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él", contó en una carta muy emotivo que decidió hacer pública.