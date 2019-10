El silencio de Macri, la marcada de cancha de Vidal en el acto y el factor Larreta: arde la mesa chica de Cambiemos

Separados. Así planean sus cierres de campaña el presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de cara a lo que sucederá el jueves en la provincia de Córdoba y en el club Platense de Vicente López.

La otra pata del triángulo de poder del oficialismo es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que descartó su presencia en Córdoba y hace todos los esfuerzos posibles para, al menos, pasar algunos minutos por Platense, según pudo saber BigBang de calificadas fuentes.

“Horacio va a caminar todas las 15 comunas durante todo ese día. Va a estar complicado pero se busca hacer el esfuerzo”, sostienen desde el Ejecutivo porteño. “Es difícil por temas de agenda, pero Horacio siempre estuvo en los cierres de María Eugenia”, replican desde Calle 6.

El pase de antorcha o como se definió “el macrismo sin Macri” dependerá exclusivamente de la cantidad de votos que saque el Presidente el domingo que viene. “No es lo mismo un Mauricio con 26 que con 40 puntos. Ahí va a estar la clave del partido”, explicó uno de los principales armadores del oficialismo.

No son pocos los que dentro del PRO sostienen que Vidal tendrá un rol preponderante después de las elecciones y hay quienes la ven como la futura presidenta del partido. “La gente ayer gritó por Vidal y Macri no dijo nada en el discurso. No es menor que ella se quedó afuera del escenario con la gente”, remarcó uno de los miembros del oficialismo que se encuentra desde la génesis de Compromiso por el Cambio.

El desempeño electoral de Macri el domingo también determinará si se termina de consolidar o no una conducción más horizontal de Cambiemos como también plantearon el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, el gobernador saliente de Mendoza, Alfredo Cornejo, el candidato a senador nacional, Martín Lousteau, y el presidente de la Cámara de Diputado, Emilio Monzó, entre otros.

El acto de ayer, sumado a las muestras de poder hacía adentro que comenzó a dar Macri ya vislumbran que habrá una fuerte disputa interna por la conducción de Cambiemos.

¿Cómo piensa Macri llegar a tener un buen desempeño?

Tal y como publicó Perfil en su edición de hoy, en la Casa Rosada sostienen que los estudios del consultor español Roberto Zapata dividen en tres tercios al electorado que no optó por Macri en la PASO, pero que sí lo hizo en 2015. Estiman que se trata de entre el 20 y el 25% del electorado.

El primero es un voto que estuvo con Cambiemos en 2015, pero el cual se encuentra totalmente enojado por la crisis económica que generó la administración del oficialismo y no piensa ni por un segundo en volver a votarlo. El segundo es el que se siente molesto por la crisis y por las promesas incumplidas de campaña, pero que todavía tiene una leve esperanza de un futuro diferente. De ahí el cambio de estrategia después de las PASO.

El último es el votante que consideran que votó a Fernández u otra opción para mandarle un mensaje al Gobierno por sus políticas de ajuste, pero que se asustó después de las PASO.

Sobre los dos últimos grupos se centraron todos los trabajos del oficialismo que, tal y como publicó BigBang, apuesta sus principales armas a que la participación sea récord, aún por encima de lo que fueron las presidenciales en las que se impuso Raúl Alfonsín en el retorno de la democracia.

“No por nada se decidió hacer una marcha en el Obelisco”, explicaban en relación al cierre de campaña del ex presidente radical. En los pasillos de la Rosada sostienen que a diferencia de las PASO se comenzó a gestar algo desde abajo para arriba sin el apoyo tácito de la estructura oficial.

Eso se vio también en el discurso de Macri que mencionó la marcha del 28 de agosto en su discurso. “Todavía no tengo claro qué es lo que se gestó, pero algo hay. Tampoco sé si alcanza para forzar una segunda vuelta”, analizan cerca de Macri.

La semana final de la campaña continuará en diferentes localidades del interior del país (Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Jujuy) y cerrará no sólo su campaña sino la caravana de la “Marcha del Sí se puede”. Dependiendo del resultado del domingo volverá a realizarla unos meses después como Presidente o como jefe de la oposición.