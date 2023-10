El spot inédito de Grindetti en la recta final de la campaña: las propuestas del candidato

Falta menos de una semana para que los bonaerenses regresen a las urnas y definan quién gobernará la Provincia los próximos cuatro años. Tras imponerse en la interna de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti enfrentará el próximo domingo a la candidata libertaria Carolina Píparo y al gobernador actual, Axel Kicillof. El inédito spot en el que desarrolló cada una de sus propuestas.

"Me gusta mucho el desafío de cosas que, desde el punto de vista organizacional, de recursos humanos, de lo económico, financiero, de logística no funcionan o funcionan mal", arranca el candidato de Patricia Bullrich, al tiempo que promete trabajar "para hacerlo eficiente".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En concreto, Grindetti también anticipó que buscará encabezar "un Gobierno con una fuerte descentralización en la ejecución de políticas públicas en las intendencias". Con la experiencia de la gestión sobre sus espaldas, el candidato reflexionó: "Creemos que el mostrador de entrada en la relación del vecino con el Estado es el municipio".

Seguridad

"El municipio que puede ejecutar más efectivamente, por ejemplo, temas de seguridad; donde nosotros creemos que la Policía local es el vigilante de la esquina, ese que conoce al vecino, el de cercanía y el que está más que nada para hacer prevención tiene que depender del intendente", explicó.

Con una visión de gestión municipal, Grindetti amplió: "Es el intendente el que tiene que trabajar manejando esa Policía, en coordinación con las Fuerzas federales y las Fuerzas provinciales".

Educación

"La descentralización la estamos pensando en todo lo que es infraestructura. Todo el mantenimiento escolar, como la entrega de herramientas, los manuales, los uniformes en aquellos colegios que se entregan uniformes; toda esa gestión la puede manejar más efectivamente el intendente".

Con respecto a los docentes, Grindetti explicó: "Pretendemos que los recursos humanos, es decir los maestros, también los administre el intendente; quien va a tener que encargarse de la capacitación de los maestros y sobretodo de hacer un seguimiento -con la impronta que demarque la Provincia- de la efectividad del sistema de cómo los chicos se van capacitando".

Salud

"La atención primaria, la prevención de la salud y el SAME a cargo de las intendencias y después estamos viendo cómo vamos a regionalizar el tema hospitales", explicó, y sumó: "Lo más distintivo de lo que se hizo hasta ahora es la descentralización".

Sobre el final del spot, el candidato -cuyo lema es "me voy a romper el alma por la Provincia de Buenos Aires"- advirtió: "Me gustan los desafíos, en eso me tengo mucha confianza".