El tibio repudio de Fopea a la agresión de Macri a un periodista de C5N: "Según contó el colega..."

Mauricio Macri atacó esta mañana en la puerta del juzgado de Dolores al periodista Nicolás Munafó, que trabajaba en la cobertura en vivo de la declaración indagatoria del ex presidente para la emisora C5N. Molesto por la presencia del canal de noticias, el ex líder del PRO tomó el micrófono de la señal, lo tiró al piso y uno de sus custodios luego lo pisó, dejando la herramienta de trabajo del cronista completamente rota. La agresión fue repudiada por todo el arco político (salvo Juntos por el Cambio) y sumó en las últimas horas el tibio comunicado del Foro de Periodismo Argentino.

"El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidariza con Nicolás Munafó, periodista del canal C5N, agredido hoy por Mauricio Macri mientras cubría la llegada del ex presidente al juzgado de Dolores", arranca el comunicado en el que no se repudió al ex presidente, sino que en un elaborado juego semántico se optó por solidarizarse con el trabajador agredido.

En el siguiente pasaje del tibio comunicado, desde FOPEA se hicieron eco de las grabaciones que mostraron en vivo la agresión, aunque puso en tela de juicio el relato que el periodista brindó luego del ataque al canal y en el que mostró cómo quedó su herramienta de trabajo: "En las filmaciones se puede ver que Macri manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando. Luego, esa herramienta de trabajo fue pateada y, según contó el colega, terminó en el agua".

Luego de ratificar la "solidaridad" con Munafó, el Foro cerró el comunicado sin ningún tipo de repudio o cuestionamiento hacia el ex presidente y se refirió, en cambio, a todo el arco político: "Fopea se solidariza con Nicolás Munafó, les recuerda a los dirigentes de todas las expresiones políticas que su ejemplo es fundamental para la construcción de ciudadanía y les reclama tolerancia y respeto por el trabajo periodístico".