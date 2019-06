El Tribunal autorizó a Cristina a viajar a Cuba pero le pidió datos sobre su alojamiento

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 autorizó a la ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, a viajar a Cuba para visitar a su hija, Florencia, que se encuentra en la isla por un tratamiento de salud.

En una resolución que firmaron hoy los tres miembros del TOF 2, Jorge Gorini, Fabián Basso y Rodrigo Gómez Uriburu, le dieron permiso a la ex presidenta para abandonar el país entre el 2 y el 10 de julio. El fiscal de la causa, Diego Luciani, se había expresado en contra de esa autorización.

Pero tal y como contó hace días BigBang en el tribunal todavía sigue fresco el desaire que realizó Fernández de Kirchner la semana pasada cuando faltó a la sesión en el Senado, en donde se trataron las impugnaciones a la lista de jueces que envió el Poder Ejecutivo, para la que había pedido faltar a una audiencia y así preparar, junto con su bloque, esa sesión.

Finalmente Fernández de Kirchner no fue a la sesión y eso dejó expuesto al TOF por haber aprobado una ausencia para preparar una intervención que nunca se realizó. “Veremos”, le dijo ese mismo martes a este medio una calificada fuente judicial al ser consultada sobre si se la autorizaría o no para el viaje.

Con la resolución quedó claro que “la devolución de gentilizas” pasará por que la ex presidenta tendrá que dejar por sentado el lugar en donde se quedará durante esos ocho días en Cuba, con dirección y número de contacto. En su visita anterior no se vio obligada a informar eso ya que primero la Justicia no se lo exigió y segundo su agenda se mantuvo en secreto por la administración de Raúl Castro al considerarla una visita oficial que necesitaba ciertos protocolos de seguridad.

Ahora la historia, en principio, podría ser otra porque debería informar donde se alojará.