El último adiós a Carlos Reutemann: así fue la despedida al senador y ex piloto de Fórmula 1

En la mañana de este jueves se realizó el último adiós a Carlos Alberto Reutemann, en medio de las restricciones sanitarias estrictas y lógicas que impuso el entorno familiar del senador y ex piloto de Fórmula 1. De la ceremonia en la localidad de Monte Ver participaron solamente las personas más cercanas al ex gobernador de Santa Fe, como sus hijas, Cora y Mariana Reutemann, su esposa, Verónica Ghio, y su pequeño nieto, Santiago Diez.

El féretro del fallecido senador nacional fue cubierto por una bandera argentina y cerca de las once de la mañana, un sacerdote se hizo cargo de la ceremonia en la sala velatoria Serca, frente a un grupo de parientes cercanos, algunos ex funcionarios y amigos de "Lole" (apodo que recibió de chico, cuando en el campo pedía ir a ver lo´lechone), entre los que se destacaron el El ex ministro de Hacienda de Santa Fe, Juan Carlos Mercier, que no pudo contener las lágrimas al recordarlo.

Con las lágrimas a flor de piel y la voz quebrada, Mercier dijo: "Es una lamentable pérdida para todo el país y para Santa Fe en particular. El Lole supo defender siempre los intereses de los santafesinos. Fue un gran tipo. Un tipo honesto. Un tipo que luchó hasta el último instante por sus grandes pasiones. Si algún error cometió, siempre fue involuntario". Además, contó que la última vez que habló con el Lole fue para saludarlo por su cumpleaños, aquel 12 de abril.

El ex ministro provincial también sostuvo que la partida de Reutemann es una "lamentable pérdida para todo el país y para Santa Fe en particular". "Hemos compartido cosas muy importantes en la vida, pero sobre todo el respeto y la confianza", contó Mercier. La ceremonia se llevó a cabo en la casa de sepelios "Serca" y los restos del ícono del automovilismo fueron trasladados a un cementerio privado de Monte Vera.

Además de los familiares, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez y María Angélica Gastaldi, y la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arenase, se acercaron al sepelio para despedir al senador. Según informó Radio 2, la familia autorizó el ingreso de todos aquellos que figuraran en un registro que habían armado con antelación.

También estuvieron presentes el hermano del fallecido senador nacional, Enrique Reutemann, y su hijo Federico, quien en los últimos días ofició como vocero de la familia. Carlos Alberto Reutemann falleció este miércoles, a los 79 años, luego de permanecer más de cinco semanas internado en Santa Fe. La noticia fue dada por la mayor de sus hijas, Cora, quien horas antes había tenido que salir a desmentir la muerte del legislador.

A través de un conmovedor mensaje en las redes sociales, Corsa escribió: "Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón ,con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final", escribió. Visiblemente triste por la situación, Cora resaltó que siente "orgullo y bendición" por el padre que tuvo y concluyó: "Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor".

Según los médicos, la evolución de Reutemann estaba condicionada por patologías preexistentes. Cabe recordar que el senador se operó en Estados Unidos en diciembre de 2016 de una afección biliar y a principios de mayo pasado fue ingresado en terapia intensiva por hemorragias digestivas. Antes de ser hospitalizado en Santa Fe, el ex corredor había pasado una semana en internación domiciliaria.

El viernes 21 de mayo había regresado a su hogar, luego de ser atendido en el Sanatorio Parque de Rosario, donde fue sometido a una intervención quirúrgica a raíz de un sangrado intestinal. Sin embargo, una semana después, el domingo 30, manifestó un cuadro de anemia y deshidratación, por lo que fue internado el Sanatorio Santa Fe, primero en una sala general y luego, en terapia intensiva.

A fines de junio, Reutemann había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de registrar altas temperaturas y complicaciones renales. Si bien en las últimas semanas, el ex piloto se había mantenido clínicamente estable, volvió a presentar un registro febril alto debido a su condición. "Presentó un deterioro en su estado clínico, con registros febriles y empeoramiento de su función renal", habían adelantado sus médicos.

Este último lunes, su entorno había detallado que el estado del legislador de 79 años empeoró, a pesar de que había mejorado luego de su ingreso a terapia intensiva. Según adelantaron, el senador nacional había sufrido complicaciones vinculadas a un nuevo sangrado digestivo, el mismo diagnóstico por el que ya había sido intervenido en el Sanatorio Parque de Rosario. Actualmente transitaba una "hepatopatía crónica e hipertensión portal de larga data".

Durante su rica y extensa carrera en las pistas, Lole fue piloto de Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982. En aquella época, compitió para Brabham, Ferrari, Lotus y Williams, donde logró 12 victorias, 45 podios y seis pole positions en 144 carreras puntuables, además de dos triunfos en carreras fuera de campeonato. Reutemann consiguió el tercero puesto en los campeonatos 1975, 1978 y 1980. En 1981 finalizó segundo en el Campeonato de Pilotos y se retiró de la Fórmula 1 al año siguiente.