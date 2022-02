El viaje secreto de Macri a la mansión de Joe Lewis, tras la denuncia por amenazas y torturas

El ex presidente Mauricio Macri habría visitado la estancia del magnate británico Joe Lewis en Villa La Angostura en donde, cabe recordar, el empresario cerró el acceso al Lago Escondido aún cuando hay fallos de la Justicia que lo obligan a habilitarlo. El encuentro habría sucedido poco después de la polémica por la marcha que se realizó para que se habilite el acceso al mencionado lago y que concluyó con denuncias de apremios, amenazas y torturas contra Lewis por parte de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

La información sobre la visita de Macri a la estancia de Lewis fue publicada por el diario Página 12. Este medio intentó contactarse con los voceros del ex presidente, pero no tuvo respuesta alguna.

No obstante ello, Macri se encuentra en la mencionada localidad turística junto a Yasir Al-Rumayyan, gobernador del fondo de inversión de Arabia Saudita. De acuerdo a la información a la que accedió Página 12, Macri junto a su invitado habrían partido hacia la estancia de Lewis desde el aeropuerto de Bariloche en el helicóptero del empresario.

En 2016, cuando ejercía la máxima magistratura del país, Macri visitó la mansión de Lewis en condiciones similares. Cuando llegó al aeropuerto de la mencionada ciudad el helicóptero del empresario estaba ahí para recibirlo. El jueves 24 de marzo de ese año viajó junto a su mujer, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia, rumbo al Sur. Aterrizó pasada la una del mediodía en el aeropuerto de Bariloche en el Tango 10 y desde allí se tomó un helicóptero para disfrutar de cuatro días en la estancia del denunciado empresario.

Cabe recordar que el dueño de la sexta fortuna de Inglaterra según la revista Forbes adquirió en la década de los noventa 12 mil hectáreas en la Patagonia y fue denunciado por haberlas comprado a un valor por debajo del mercado, en complicidad con los funcionarios de ese entonces. Luego, volvió a recibir denuncias cuando impidió el acceso a Lago Escondido y se negó a acatar los tres fallos judiciales en su contra acumulados hasta el momento.

El grupo permaneció dos días acorralado por la patota, que además los había amenazado con "convertirlos en asado". "Durante toda la noche escuchamos escopetazos. Los tenemos grabados. Era una forma de amedrentarnos a los que estábamos en el Campamento Dignidad en la costa del Lago Soberanía. Esta sexta marcha ha permitido visibilizar a estos personajes dueños del poder que se creen impunes”, contó en declaraciones a la prensa Jorge Rachid, sanitarista y uno de los manifestantes.

Casi un año después de su visita a la propiedad del magnate, el por entonces presidente brindó una conferencia de prensa desde la Casa Rosada en la que defendió al denunciado empresario, a quien se lo vinculaba con otro cuestionado proyecto inmobiliario en la Patagonia. "Dado que lo conozco desde hace años a Joe Lewis y soy amigo de él, no tengo vínculos comerciales; ni siquiera futbolísticos porque yo soy de Boca y él es del Tottenham. Sé y averigüé que no tiene nada que ver con el Proyecto Laderas”.

"Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer de un desarrollo en... no sé dónde queda (Sic). Pero de lo que sí estoy seguro es que no tiene nada que ver con Joe Lewis. Segundo: el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes de que Lewis compre esa propiedad, que limita con el lago. Es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Esa discusión se viene dando desde hace muchos años y realmente no entiendo qué es lo que se pretende", aseguró en conferencia de prensa.

Pero eso no fue todo. Macri también se refirió a la compra del campo por parte del empresario, pero omitió las denuncias por la cuestionada transacción. "Compró a dueños privados un campo, lo desarrolló; vive un par de meses al año ahí, le da trabajo a cientos de personas. Sigue invirtiendo para que sea sustentable. La verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada; que desarrolló ese campo y dio trabajo. Esa parte no la logro entender".