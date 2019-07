El video de la sorpresiva reconciliación de Gisela Berger y Daniel Scioli con escapada a Europa

Daniel Scioli y Gisela Berger parece que volvieron a reconcialiarse después de varias críticas, denuncias y reproches. La noticia fue dada a confirmar por Dolores Mitre en sus redes sociales en donde mostró un video y una foto de la pareja abordando un avión en Cerdeña.

🔵 Ahora Scioli y su novia Gisela Berger en Cerdeña rumba a Roma en el El aeropuerto de Olbia de Costa Esmeralda ! pic.twitter.com/VYEXxc52Pu — Dolores Mitre (@DoloresMitre) 14 de julio de 2019

Berger había denunciado a principio de año a Scioli a quién acusó de corrupto y de "manejos raros". Además, le recriminó una serie de pedidos que tanto su entorno como él le habían realizado para hacer campaña este año ya que el diputado nacional y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires tenía aspiraciones de volver a competir por la presidencia.

Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA 🇫🇷 !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

"Daniel Scioli, dice que va por el brazo (a Europa)... mientras la gente se muere de hambre. ¡MIENTE! Vacaciones en Courchevel, Francia. ¿Dónde esta la plata del país?", tuiteó la modelo y madre de Francesca, la hija menor de Scioli.

"Me amenazaron en el viaje. Desde hace un tiempo me vienen pidiendo cosas, que yo me comporte de tal manera para la campaña. Y son cosas que no comparto, y no me van a obligar. Entonces en un momento la cosa se empezó a poner más tensa", reveló luego en declaraciones a la prensa.

Por estas declaraciones la modelo fue citada a declarar en la causa por enriquecimiento ilícito que afronta el ex gobernador en los tribunales de la ciudad de La Plata. "Es simple, pienso que no lo puede pagar, porque si en otros lugares no hay problema en mostrar que estamos, por qué me tengo que tapar ahí, y no se puede mostrar", declaró ante el fiscal Álvaro Garganta.

La pareja tuvo varios idas y vueltas. Primero se trató de una relación en secreto que salió a la luz cuando Gisela quedó embarazada y, según contó en ese entonces, Scioli le había pedido que abortara. Luego, ante el impacto mediático, el ex gobernador procuró continuar con la relación. Luego llegaron en enero las críticas de ella.

A eso se le sumó que en una de sus primeras apariciones en los medios cuando estalló el escándalo Scioli salió corriendo de una nota ante una pregunta sobre ella.