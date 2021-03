El vueltito de Patricia Bullrich: la historia detrás de la foto de Macri en un Zoom desde la cama

¿Quién filtró la foto del ex presidente Mauricio Macri en el Zoom de ayer de Juntos por el Cambio? En la imagen, tal y como quedó claro, el ex mandatario estaba en su cama e incluso de fondo se la podía ver a su esposa Juliana Awada. Como no podía ser de otra forma se volvió viral en cuestión de segundos.

La imagen, además, reforzó las críticas que el ex presidente recibió por parte del kirchnerismo que lo tildaba de “vago”, entre otras cosas. Con pocos asistentes al encuentro de la coalición opositora, la pregunta que quedó rondando es quién fue la persona que envió esa foto a los medios de comunicación para su publicación.

"Frente al discurso presidencial del peligro que significa la posibilidad de la venida de la segunda ola la respuesta correcta no son las restricciones sino la compra diversificada de vacunas", relataron voceros al dar cuenta de lo conversado en el encuentro.

De la reunión participó, además de Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bulllrich; y los referentes parlamentarios, Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).

Asistieron además a la reunión los radicales Alfredo Cornejo (titular de la UCR); los jefes parlamentarios del interbloque de JXC, Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Formosa); y el senador Martín Lousteau, quien pidió que no fueran difundidos datos de las elecciones internas de la UCR hasta que no se conozcan las cifras oficiales. También fueron parte de la reunión el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque Juan Manuel López y la titular de la convención partidaria, Maricel Etchecoin Moro.

Según varios asistentes a la reunión se debatió la necesidad de mantener las aulas y las escuelas abiertas, con críticas a la modalidad bonaerense que fija un máximo de cuatro horas de presencialidad por jornada.

Finalmente los dirigentes de JXC dijeron estar preparados para "enfrentar" lo que definieron como "la agenda judicial" del Gobierno y aseguraron: "Vamos a trabajar para que en la Cámara de Diputados no se vote la reforma, ni la modificación de ley del Ministerio Público que arruina la independencia de los fiscales”.

Todos los ojos apuntaron a Bullrich. Pero, ¿por qué? En un momento de la charla de Zoom el propio Macri criticó con dureza la estrategia de la ex ministra de Seguridad de pedir que los privados tengan acceso a la compra de vacunas contra el coronavirus (Covid-19). El comentario, según explicaron, había generado fuerte enojo en la presidenta del PRO.

Incluso hubo varias comunicaciones luego en donde se le endilgó que había sido ella la responsable de la filtración que generó el enojo en el propio Macri. La situación escaló a tal punto que la propia Bullrich quedó en salir a hablar sobre lo sucedido. Y eso sucedió hoy cuando en declaraciones a prensa aclaró la situación.

“Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa”, aseguró la presidenta de PRO. “No me parece que se pueda decir ni comentar en qué grupo estaba, ni de qué manera salió. Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás de esa foto había otra imagen, nada más. No me parece un tema con todo lo que está sucediendo hoy”, dijo la exministra de Seguridad para Radio Continental.