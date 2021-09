Elecciones: los cierres de campaña y la última estrategia para juntar votos antes del domingo

La campaña de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) entró en su recta final y hoy será el turno de los últimos cierres de candidatos antes de que mañana empiece a regir la veda electoral. El Frente de Todos se apresta hoy a realizar en Tecnópolis su cierre de campaña nacional en el cual, por estas horas, sólo está confirmado que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sean los únicos oradores del evento.

La expectativa estará en las palabras de Fernández de Kirchner que en las últimas tres semanas de campaña sólo apareció, mediante mensajes que envió (audios y llamadas principalmente) en la localidad bonaerense de Quilmes y en las provincias de La Pampa, en donde compite su mano derecha en el Senado Maria Luz “Luchy” Alonso, y en Santa Fe ayer en donde apoyó la lista interna del gobernador Omar Perotti para las PASO.

En cuanto al tono que tendrán ambos discursos, cerca del mandatario sostienen que se mantendrá la línea de los últimos 15 días en donde se cambió el tono de la campaña hacía una cuestión más beligerante, más combativa, se dejó de lado el operativo de vacunación y se centró mucho más en la economía.

Asimismo, se pasó de “no mencionar” al expresidente Mauricio Macri (algo que incluso estuvo en los manuales de campaña que se repartieron la primera semana después del cierre de listas) a la confrontación total contra él, bajo el lema “dos modelos de país”. El acto de hoy iba a realizarse en el Estadio Único de la ciudad de La Plata, rebautizado como Diego Armando Maradona, pero las condiciones climáticas obligaron a un cambio de escenario.

Antes, cerca del mediodía, en Juntos por el Cambio será el turno del precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, con un acto en el Club Atenas, ubicado en la Ciudad de La Plata. El acto se realizará a partir de las 12.30 el club ubicado en la calle 13 1269 de la capital bonaerense, según informaron fuentes de ese espacio.

En el acto estarán presentes intendentes de Cambiemos, precandidatos de los 135 municipios y las principales figuras del PRO. Santilli se enfrentará en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) con la lista que encabeza el radical Facundo Manes, quien cerró su campaña electoral en la noche del miércoles con un acto en Quilmes.

Entre la lista de oradores se destacan además de Santilli: los intendentes Julio Garro y Jorge Macri, la presidente del PRO Patricia Bullrich, el referente del Peronismo Republicano Miguel Ángel Pichetto, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los precandidatos a diputados nacionales Graciela Ocaña y Juan Manuel López.

Manes, por su parte, afirmó ayer que en las PASO los ciudadanos de la provincia "tienen la oportunidad de convertir la resignación y el miedo en esperanza" y sostuvo que "daremos el primer paso de esto que no tiene ni techo ni fecha de vencimiento", al expresar que representa "la mejor opción".

"Estamos frente a la mayor crisis de la Argentina, había que reconstruirla antes de la pandemia y nos agarró frágiles y pobres. Hay que hacerlo con más fuerza y tenemos que superar la grieta que nos embrutece y empobrece y la mejor manera es con lo que estamos acá para dar un salto por arriba al laberinto", graficó.

Manes cerró su campaña en territorio bonaerense durante un acto que se realizó en Quilmes, donde tuvo el apoyo de los gobernadores radicales de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Jujuy, Gerardo Morales; el senador Martin Lousteau y el dirigente radical Ernesto Sáenz, entre otros.

En su presentación sostuvo que "se viene un mundo nuevo y no se puede enfrentar con las herramientas de siempre. La mejor manera es ganar el domingo con el voto de Cambiemos, el que nunca nos votó o el que se sintió defraudado y vuelve". Detalló que en su recorrida por los diferentes municipios observó que "la gente no cree en nada y tiene razón. La gente me dice que quiere educación, educación y educación".

Aseguró que son "la mejor opción para ganarle al kirchnerismo en noviembre y que no vuelvan más" y explicó que se animó a dar el paso por "los que se despiertan todos los días y encuentran un propósito común para levantarse cada mañana".