Elige tu propio 17 de octubre: la relación de Alberto y CFK, el proyecto 2023 y el plan para bajar la inflación

“Hoy se hablan, pero no lo hacen muy seguido” confió un entornista del Presidente sobre el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La relación entre ambos dirigentes volvió a retroceder algunos casilleros luego del reencuentro y la solidaridad expresada por el titular del Ejecutivo a la presidenta del Senado tras el atentado en su contra.

Para este 17 de octubre, el tercero durante la Era del Frente de Todos, el encuentro entre el Presidente y la Vicepresidenta en público era una idea que venía siendo elaborada y masticada desde hace tiempo por los distintos sectores del Frente de Todos. Pero finalmente, la presencia de Cristina en un escenario al aire libre, luego del intento de asesinato del cual fue víctima el 1º de setiembre se torna imposible, confiaba un ministro cercano a Fernández de Kirchner hace unos días a BigBang.

Este episodio cambió todas las acciones relacionadas a la seguridad en donde se presentan ambos dirigentes. En la entrega de viviendas llevadas a cabo en General Roca, Río Negro, donde pudo estar este medio, los únicos que estuvieron cerca del Presidente fueron los que recibían su casa. Aquellos que concurrieron al evento representando a diferentes organizaciones sociales se tuvieron que contentar con verlo desde unos 100 metros de distancia y con vallas que impedían el paso.

Por otro lado, los incidentes acontecidos en La Plata el jueves 6 pasa en la previa del partido de futbol entre Gimnasias y Esgrima de esa ciudad y Boca Juniors, que se llevó la vida de un hincha, con un despliegue policial desproporcionado fue repudiado por todo el oficialismo terminaron de hacer añicos esa posibilidad. Por otro lado, la titular del Senado no formará parte de ningún evento a puertas cerradas a propósito del Día de la Lealtad, aseguraron cerca de su despacho.

El primer Día de la Lealtad de este gobierno se realizó en Pandemia y consistió en una caravana por el centro porteño con el aporte de sindicatos y fundamentalmente militancia y ciudadanos de a pie. El del año pasado tuvo la Plaza de Mayo como sitio central, una confluencia raleada y diversos escenarios sin la presencia del Presidente ni la Vicepresidenta.

Un acto, todos los actos

A 77 años del primer 17 de octubre, la gran pregunta es: ¿Qué diría aquel Gral. Juan Domingo Perón de lo que sucederá el lunes? Ensayar una pregunta sería demsadiado. Lo cierto es que se realizarán tres actos centrales y decenas más a lo largo de todo el país. Los principales se desarrollarán en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. A ellos se les sumarán en las provincias; en las ciudades de Mendoza, Rosario, Tucumán, San Luis, Córdoba entre otros.

El gobierno pretende poner en valor este lunes lo realizado hasta hoy para conmemorar el 17 de octubre. Alberto Fernández junto al ministro de Obras públicas Gabriel Katopodis estarán presentes en la localidad de Cañuelas. No concurrirá a ningún de los actos destacados. Faltan las convocatorias del PJ nacional y el porteño.

“Nuestra línea de gobierno es clara: hay que difundir las acciones, tenemos muchos logros y no se ven por ningún lado. Hay que salir a militarlas, difundirlas, ponerle la calle. Los medios y la oposición marcan la cancha, nosotros tenemos que salir a dar la pelea. Cristina lo hizo en su momento con las cadenas nacionales. Nuestros compañeros tienen que dar el debate. Sí, tenemos un 7% de inflación, esperemos poder bajarlo en estos meses”, sintetizó un funcionario con acceso libre al despacho presidencial, quien aceptó también que hay fallas en la comunicación de las acciones de gobierno.

Todos los actores de la coalición destacan la necesidad de avanzar sin romper la unidad dentro del Frente de Todos, nadie quiere sacar los pies del plato. Durante la jura de las nuevas ministras el titular de Casa Rosada sostuvo que “aunque intenten dividirnos e intenten separarnos la separación no tiene sentido; que, para ganar, como dice la marcha, debemos estar unidos”.

Pero esta no es la misma mirada que tienen desde todos los sectores de la coalición y podría variar si: no se realizan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o si la situación económica no se subsana según advierten en off algunos dirigentes de espacios distintos. Hay nubarrones en ese camino.

En la semana previa el expresidente Mauricio Macri ha tenido varias apariciones en los medios ratificando que deben volver a ser gobierno para hacer lo mismo, pero más rápido. Seguro blanco de las críticas en los discursos en las diferentes tribunas que habrá el próximo lunes, existirá en los hechos una división que alineará también de alguna manera al Peronismo desde los mismos lugares que tuvieron entre 2015 y 2019.

Por un lado, los que protagonizaron la mayoría de las movilizaciones contra Juntos por el Cambio, encabezados por Pablo Moyano, Hugo Yasky, Hugo Godoy y organizaciones políticas como La Cámpora y Patria Grande. Desde otro sector el que encabezan el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Somos barrios de Pie y otras que conformaron un grupo que dialogó algo más con el gobierno anterior, tratando de llevar calma a los sectores populares con subsidios y alimentos.

Y luego la otra pata de la CGT, que en el recorrido a lo largo de los 4 años macristas tuvo una actitud de idas y vueltas, sin convocatorias a movilizaciones y tratando de acordar el mal menor para los trabajadores. Aquel acto en el cual les pedían que pusieran la fecha para el paro general y les robaron el atril. También habrá un acto en La Plata encabezado por el titular de los taxistas José Ibarra y que lleva el sello de las 62 organizaciones, que se llevará cabo en el teatro Atenas de esa ciudad.

Dentro de este esquema o rompecabezas cada una de las partes avanzará en la conformación de su propia plataforma. Plantarse frente al inicio del año con la guardia en alto. “El año está jugado” indican a BigBang desde varios sectores del Gobierno Nacional y con el Mundial a la vuelta de la esquina que “suspenderá” algunas actividades políticas y dispersará la energía, todos aprovecharán este próximo lunes para sacar el mayor rédito posible.

La Plaza es el lugar

Una convocatoria multitudinaria se espera en el centro porteño a partir de las 16 horas del lunes. Por el emplazamiento y las agrupaciones que lo conforman cantidad de gente que movilizan será quizás el acto más importante. Una pata de la CGT, encabezada por Pablo Moyano (Camioneros), Paco Manrique (SMATA), Vanesa Siley (Judiciales) y junto a ella la CTA de los Argentinos, la CTA Autónoma, el PJ de la Provincia de Buenos Aires, La Cámpora, Patria Grande. También serán de la partida organizaciones sociales como el Frente Darío Santilllán y el FOL; y también de Derechos Humanos darán el presente.

La consigna que encabezará el escenario será “Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social”. Se subirían para hablar desde el mismo casi con seguridad: Hugo Yasky, Hugo Godoy, Pablo Moyano, Mario Manrique, un representante de empresas nacionales y otro de los movimientos sociales, confiaron a este medio luego de la conferencia de prensa en la que anunciaron las características de la actividad. Habrá un sector para los principales representantes con 300 ubicaciones cerca de la tarima.

Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT, en la conferencia de prensa exhibió las cartas que ostenta y el respaldo con el que cuenta. Reivindicó la pertenencia al movimiento peronista, la conmemoración de esta fecha cara para la liturgia partidaria y la necesidad de sostener el gobierno nacional. Pero también planteó la necesidad de cambiar el rumbo económico y bajar la inflación. Además, resaltó el día a día de los laburantes, que hoy siendo asalariados no llegan a fin de mes. Volvió a insistir para que puedan acceder a un bono o suma fija, se eleve el piso de ganancias que se universalicen las asignaciones familiares, que pueda haber respuesta para el sector de los planes sociales.

Hugo Yasky espera un acto multitudinario e imagina mucha gente que se va a sumar en forma independiente. “En este día reivindicamos el movimiento peronista pero también recordaremos que hay una agenda pendiente”. Acerca de ls diferentes actos que se harán el diputado nacional del Frente de Todos planteó que “es una divisoria de aguas que se expresó en el pasado y también ahora, estamos en un momento en el que hay un reagrupamiento de fuerzas en el que están juntos lo que hicieron resistencia al macrismo. De ahí en más el objetivo de lograr la unidad consolidando a este sector como conducción de una central obrera unificada sería una aspiración de máxima”, concluyó.

Andrés El Cuervo Larroque, Subsecretario de Políticas Sociales de la Provincia de Buenos Aires y miembro de La Cámpora declaró a BigBang que “se vive hoy momento muy complejo, después del atentado de magnicidio y con un presente que tiene al pueblo en una situación económica de dificultad y un salario que no alcanza”. Desde hace unos meses impulsan desde el kirchnerismo la implementación de un bono para poder atender las necesidades más acuciantes, junto al reajuste de pensiones y salarios familiares. La posibilidad de otorgar un monto fijo en estos meses está definida en el mismo decreto que creó el dólar soja y fue mencionado por el ministro de Economía en su última presentación pública. En esa oportunidad señaló que dependía de cruces de información entre el Anses y Desarrollo Social.

Este espacio se referencia en la Vicepresidenta, plantea que la unidad debe darse con un sentido y señala que “durante 12 años con los gobiernos de Néstor y Cristina vivimos un proceso para recomponer el ingreso y hoy tenemos incertidumbres pero hay que retomar esa senda” afirman el dirigente camporista que finaliza diciendo “es necesario un programa, un debate y la institucionalización del Frente nunca concretada” concluye.

También ponen en discusión el tema de las PASO. Mientras en ON no se manifiestan abiertamente en contra de ellas, en OFF plantean que debería discutirse antes de fin de año y definir su realización. “Eso se hará después de que se sancione el presupuesto” confiaba a este medio uno de los interesados.

Lo que no se pelea no se consigue

“Nos hubiera gustado opinar, pero estamos bien, estamos de acuerdo” señaló Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT a BigBang. Además, agregó que “nosotros teníamos nuestro candidato. El Presidente tiene las facultades esas como nosotros respetamos todo lo que tenga que hacer más allá que estemos de acuerdo o no. Nos sentimos ignorados un poco, porque es algo en lo que tenemos que ver. Por ahí estábamos de acuerdo”.

Mientras tanto desde Casa Rosada relatan que cada sector proponía un candidato distinto o candidata distinta y no había acuerdo entre ellos. Finalmente, Alberto Fernández tomó la definición y recayó sobre Kelly Olmos, la nueva ministra de la cartera laboral. Es una militante peronista con un largo recorrido en el PJ de CABA. La designada camina por el centro de las diferentes representaciones (CGT y las dos CTA) y en su jura marcó a este medio que el Presidente le encomendó “defender el salario de los trabajadores y los puestos de trabajo”.

La pata de la CGT encabezada por Héctor Daer y el propio Acuña se apresta a realizar el acto por el 17 de octubre a puertas cerradas, “queremos algo bien ordenado” indicaron a este portal los organizadores. Habrá en el estadio de Obras Sanitarias entre 3.000 y 4.000 delegados sindicales y la dirección colegiada. Con tres oradores que subirán al escenario: uno perteneciente a la juventud sindical, otro representante de la rama femenina y el último del Consejo Directivo. Estarán dispuestas 300 ubicaciones para las figuras más destacadas de este sector del gremialismo argentino. Sobre la Av. Libertador harán el aguante las columnas de los sindicatos que acompañen.

Se dará a conocer la creación de la pata política de este sector, el nombre con el que ha sido bautizado es el Movimiento Nacional Peronista Sindical (MNPS). “Así, como lo llamó Perón, con el agregado de la palabra sindical al final” señalaron a este medio. La conformación de esta nueva organización, la rama política de la CGT se dará primero a nivel nacional y después se extenderá a las provincias y localidades de todo el país señalan desde la central obrera. El MNPS dará disputa por todos los cargos electivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta nueva herramienta se conforma con miras a las elecciones de 2023 y discutirá cargos en las listas de legisladores nacionales, provinciales, intendentes o concejales en todas las provincias, aseguran fuentes de la CGT.

En forma clara y contundente expresaron esta actitud. Para nuestro interlocutor “los espacios no se mendigan ni se piden, se apropian y se conquistan”. Consultado sobre las diferencias internas dentro del justicialismo y el movimiento obrero remarcó que “no tenemos disidencias con nadie, la intención es la unidad para ganar como dijo Alberto. La relación con los otros sectores está todo bien. Con los movimientos sociales, con la política” y agregó que “aplicado a esto creemos que tenemos una responsabilidad en el movimiento obrero, vamos a impulsar la unidad para ganar”. Hasta ahora la convocatoria para el 17 no tiene consigna, pero puede que esa frase sea la que utilicen.

Las experiencias en los últimos procesos electorales en los cuales la lapicera empuñada por Alberto y Cristina dejó heridos en diversos sectores, con una distribución que no dejó conformes a varios y pocos cargos para muchos candidatos, es la base que toman para “avisar” que van por bastante más presencia que la actual.

Los mimos ya no alcanzan

El Movimiento Evita que encabezan Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro junto a la Corriente Clasista y Combativa representada por Juan Carlos Alderete y otras organizaciones sociales realizarán un acto en el estadio de Laferrere, en La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Allí esperan juntar a 40.000 militantes y según informan desde la organización será la culminación de una serie de asambleas a la que denominan “Cabildo Abierto” que vienen realizando hace tiempo. “El objetivo es construir un programa político, económico y social de cara al 2023”. En otras palabras, este 17 de octubre este sector lanzará la campaña electoral para el año próximo.

Indican desde esa parte del Frente de Todos que estos encuentros “se vienen realizando en todo el país con el objetivo de lograr una expresión federal de las principales problemáticas y políticas públicas necesarias para transformar el país”.

Proponen temas diversos alrededores de los que redactarán la plataforma: el desarrollo del hábitat, créditos no bancarios para el fortalecimiento de la economía popular y la agricultura familiar, mejorar la infraestructura de los barrios populares, la conectividad, la reforma impositiva, el desarrollo y la transición energética, etc. Algunas de estas como la Ley de Humedales es encabezada por el diputado Leonardo Grosso del Movimiento Evita.

De miras a un año decisivo para el Peronismo y el Frente de Todos, la discusión acerca de la continuidad de las PASO tiene en este sector un ferviente defensor. Sus diputados nacionales han avisado que votarían en contra, en caso que el oficialismo impulse su eliminación. El Evita fue uno de los principales sostenes de la candidatura de Alberto Fernández a la reelección, luego que este mismo confirmara la posibilidad de dirimir las internas desde el presidente hasta el último concejal a través de las PASO. Esto aconteció el 17 de noviembre del año pasado en el acto del día del Militante en Plaza de Mayo, un mes después de la derrota electoral en las elecciones de medio término. En ellas el Gobierno Nacional sufrió una derrota cuyas secuelas siguen hasta el día de hoy. Quieren disputar los espacios y no están dispuestos a ceder ningún lugar, especialmente en La Matanza donde la “Colo” Patricia Cubría, compañera de Emilio Pérsico, es la principal referente del espacio y a la que consideran con chances de llegar a la intendencia. Conocedores de los lugares donde militan, sentencian una frase que deja para el análisis “los partidos políticos perdieron la territorialidad y la ganaron los curas, los pastores evangélicos y los movimientos sociales”.

Los movimientos sociales luego de la salida de Juan Zabaleta y el ingreso al ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz continúan ocupando los mismos espacios de poder dentro de la cartera. Sostienen la necesidad que se integre a la producción a los casi 7 millones de trabajadores informales que hay en Argentina en la actualidad. “Estamos cansados que no prosperen nuestros proyectos, tenemos más de 16 iniciativas paradas en el Congreso que se vinculan a la Economía Popular” plantean. Y además se ofuscan cuando Big Bang les comenta que Alberto Fernández al único dirigente social que nombró durante la jura de las tres ministras fue a Emilio Pérsico. “Eso no alcanza ya” sentencian, esos mimos pareciera que ya no surten efecto. Tampoco ahorran críticas hacia la CGT que “hace política de minorías, solo se preocupa por los trabajadores formales”.

Indican que hace tiempo están trabajando en construir un programa que tome sus propuestas y las ponga en el centro de la política nacional. De alguna manera que sus realidades se transformen en propuestas e ideas. Para los participantes de este acto “no hay una Argentina posible sin la inclusión de las mayorías y eso solo será con el protagonismo y la participación del pueblo y la comunidad organizada”. En definitiva, afirman que “la política tradicional mostró sus límites, los problemas actuales que enfrenta la Argentina nos demostraron que tenemos que construir algo nuevo”.