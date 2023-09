Elon Musk volvió a defenestrar la economía argentina y opinó sobre la inflación: "El gasto excesivo..."

A raíz del avance de la ultraderecha en Argentina hay varios personajes nuevos que aparecen en la vida de nuestra nación, gente que opina y que no ha pisado más de tres veces nuestro país. Sin embargo parecen ser de mucha relevancia para los sectores libertarios que se jactan de tener conexiones con los "peces gordos" estadounidenses. Ahora, Tucker Carlson, comentarista político de Estados Unidos entrevistó al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Carlson viajó a Buenos Aires para vivir la experiencia de cambiar 100 dólares en los afamados “arbolitos” del microcentro porteño para “demostrar” que las transacciones ilegales de dólares se pueden realizar, están a la orden del día y se llevan a cabo diariamente por millones de personas en la ciudad: “La moneda de Argentina está tan inflada y sin valor que ya no se puede utilizar para comprar nada de valor”, sentenció el comentarista.

Pero no se queda ahí, en el episodio 23 que ya salió publicado (y dejamos el link abajo para que pueda verlo), tituló como “La hiperinflación y una política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global". "Viajamos a Argentina, donde ya pasó”, contó y sumó: “Esto es para lo que usted pasa todo el día trabajando. Y esto es con lo que usted espera alimentar a su familia y enviar a sus hijos a la escuela y comprar ropa”.

Carlson también quiso meterse con los derechos adquiridos para el colectivo travesti trans, derechos que en Estados Unidos les son negados: “Quiero decir, tú y él han perdido todo valor por culpa de los cerdos codiciosos y deshonestos que dirigen el gobierno y les dan lecciones sobre el transgénero, pero al final ustedes se han empobrecido y ellos se han enriquecido”. “El Gobierno miente sobre esto, a los bancos no se les permite cambiar dólares a las tasas de mercado, y eso lleva a toda la población a la clandestinidad, al mercado negro que está en el centro de la ciudad”, sostuvo en otro pasaje del video, el ex trabajador de Fox News.

Éramos pocos y parió la abuela

El video de Carlson dio lugar a otros peces gordos a comentar y, claro está, Elon Musk no quiso quedarse fuera de la discusión. El magnate, que es la persona más rica del mundo con un patrimonio de 238 mil millones de dólares, respondió: “El gasto excesivo del Gobierno ha arruinado a innumerables países”.

Lo cierto es que Musk ya había dado su apoyo a Javier Milei. En el avance de la nota con el libertario, Carson lo describió como “Enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina”. De esta manera, el director ejecutivo de X Corp. escribió: “Sería un buen cambio”, a las horas… borró el comentario.

Quiénes son Elon Musk y Tucker Carlson

Elon Musk es un empresario, inversor y magnate sudafricano. El 12 de abril de 2023 compró la empresa Twitter y le cambió el nombre a X, también es Director general de SpaceX empresa que está en California y se dedica a la fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial.

Pero ¡hay más! Musk es dueño de Tesla, fábrica de autos eléctricos, techos solares, instalaciones solares fotovoltaicas y baterías domésticas. The Boring Company es otra de las compañías de Musk que se dedica a la excavación e infraestructuras. Además de Neuralink que fue fundada en Julio de 2016 y que se dedica a la medicina transhumanista para tratar enfermedades cerebrales graves a corto plazo ¿Y Tucker Carlson? Es comentarista político, conservador, ex trabajador de Fox News. También fundó The Daily Caller. Saltó a la fama luego de que entrevistara durante 46 minutos a Donald Trump.