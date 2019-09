En busca del "pacto social": Alberto se reúne con la UIA y la CGT y planea visitas a Córdoba y Mendoza

De regreso en la Argentina luego de su gira por España y Portugal, Alberto Fernández comenzará a delinear esta semana los aspectos fundamentales del “pacto social” con empresarios y sindicatos por seis meses que pretende firmar ni bien asuma si es electo presidente. Además, volverá a viajar a Córdoba, la única provincia donde se impuso por amplia diferencia Mauricio Macri; y a Mendoza, donde hay elecciones en tres semanas.

El objetivo de Fernández es construir un gran “pacto social” con empresarios y sindicalistas que rija por seis meses y que se concrete ni bien asuma, en caso de repetirse el resultado electoral de las PASO. La clave, adelantó Fernández anoche en el programa de Joaquín Morales Solá en TN, será recomponer salarios sin que se trasladen a los precios para evitar que se acelere la inflación.

Este miércoles Fernández se reunirá con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, en un acto por los 50 años de la Unión Industrial de Tucumán. Al candidato lo acompañará Sergio Massa, y del encuentro también participará el jefe de la CGT, Héctor Daer, que acaba de negociar - y conseguir - un bono de $5.000 para los trabajadores privados con el objetivo de paliar los efectos de la devaluación posterior a las PASO.

Entre quienes especulan y quienes producen, estamos con los que producen.



Un abrazo a todos los trabajadores y empresarios de la industria en su día. Tienen mi compromiso: vamos a levantar las persianas de las fábricas y vamos a poner a la Argentina de pie.#DíaDeLaIndustria pic.twitter.com/jAJkcx3RWf — Alberto Fernández (@alferdez) September 2, 2019

El encuentro con los industriales, que Alberto buscaba concretar desde hacía días, llega luego de que la semana pasada Acevedo fuera muy crítico del gobierno de Macri, al asegurar que en el sector fueron los “grandes perdedores” del modelo impulsado por Cambiemos y que recomponer la crisis que atraviesan llevará una década.

SUMA MILLAS Y VIAJES

Con la campaña en marcha otra vez (legalmente comenzó el sábado 7 de septiembre), Alberto volverá a viajar a Córdoba este fin de semana para participar de la misa por el primer aniversario de la trágica muerte del ex gobernador José Manuel De la Sota. Fue invitado especialmente por la hija del ex mandatario, Natalia De la Sota, legisladora electa y cercana al gobernador Juan Schiaretti, quien hasta ahora se resiste a hacer público un respaldo al Frente de Todos. Fernández y Natalia De la Sota se reunieron semanas atrás: "Le pedí especialmente por nuestra provincia y por los cordobeses. Córdoba será fundamental en la Argentina que viene. Me llevo su palabra y compromiso", dijo ella.

Gracias @alferdez por la invitación. Coincidimos en que hay que seguir tendiendo puentes para construir un país unido y en paz. Le pedí especialmente por nuestra provincia y por los cordobeses. Córdoba será fundamental en la Argentina que viene. Me llevo su palabra y compromiso. pic.twitter.com/ryMFffkicS — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) August 24, 2019

Fernández aprovechará ese viaje para quedarse dos días en la provincia y hará recorridas de campaña. Se trata de un distrito clave, el único donde la fórmula Fernández-Fernández perdió ante Macri y Miguel Pichetto. Allí Alberto busca descontar la diferencia. En las PASO el Frente de Todos obtuvo cerca de 31 %, aunque en el entorno del candidato se entusiasman con sumar entre tres y cuatro puntos en las presidenciales. “Quiere juntarse con vecinos, hacer menos actos y más recorridas por empresas”, señaló a BigBang un hombre clave en el armado cordobés.

La mirada está puesta en el rol de los intendentes del interior, que ya respaldaron a Schiaretti en las elecciones provinciales y ahora le piden un gesto de respaldo a Fernández. El presidente del bloque del PJ en el Senado, el cordobés Carlos Caserio, también impulsa un acuerdo. Schiaretti y Fernández podrían verse en la misa por De la Sota. Luego de las PASO conversaron varias veces.

El otro de los viajes que tiene previsto Alberto para los próximos días es a Mendoza, donde buscará volver a mostrarse con la candidata a gobernadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien se medirá con el radical Rodolfo Suárez. Si bien el Frente de Todos obtuvo más votos en las PASO en Mendoza, el oficialismo es favorito, aunque por una diferencia que sería acotada de acuerdo con los últimos sondeos.

Fernández cree que esas dos provincias son claves para garantizar una victoria aún superior en las elecciones del 27 de octubre. Un colaborador cercano al candidato, con mucho recorrido en la provincia de Buenos Aires, se entusiasma ante BigBang con superar el 54 % que obtuvo Cristina Kirchner cuando fue reelecta en 2011.

La agenda de viajes no termina allí. La semana que viene Fernández viajará a México y tiene previsto reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también con empresarios de peso para la región. A su regreso, podría concretar una visita por la Patagonia, donde sólo viajó una vez desde el lanzamiento de su candidatura: entonces fue a Santa Cruz, para reunirse con Alicia Kirchner.