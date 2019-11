En el Día de la Soberanía Nacional, Macri autoriza un nuevo vuelo a las Malvinas

Desde 1974, todos los 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, para recordar la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando ese día de 1845 la Confederación Argentina, encabezada entonces por Juan Manuel de Rosas, libró una batalla naval y terrestre contra una escuadra anglo francesa porque los dos países europeos no reconocían su autoridad y pretendían llevar adelante el libre comercio con las provincias y la libre navegación de los ríos nacionales. El feriado de este lunes correspondió a la recordación de este miércoles 20. Cristina Fernández de Kirchner convirtió en feriado nacional la fecha histórica en 2010, durante el bicentenario de la Revolución de Mayo.

"Sin dudas la Batalla de Vuelta de Obligado es uno de los hitos más importantes en la defensa de la soberanía nacional, a la altura del Combate de San Lorenzo o la causa de Malvinas: las tres están cruzados por cierto antiimperialismo, por la lucha por la autodeterminación de los pueblos y hacen a la identidad nacional", dijo el arqueólogo Mariano Ramos en declaraciones a la agencia oficial Télam.

El comandante Lucio Mansilla, por orden de Rosas, fue quien estuvo a cargo de organizar las tropas argentinas para enfrentar a las dos potencias de la época en un combate que se realizó sobre el río Paraná a la altura de la localidad de San Pedro. Fue cuando ideó que el río fuera cruzado por gruesas cadenas sostenidas por lanchones para impedir la navegación de los barcos invasores, que venían armados con poderosos cañones.

Defensa de la soberanía

Ramos recordó que la flota anglofrancesa estaba compuesta por 11 barcos de guerra y 100 barcos mercantes y que tras navegar por el Paraná fue interceptada por las tropas confederadas a la altura de la Vuelta de Obligado, a unos 18 kilómetros de San Pedro.

"Era una flota muy poderosa, con cañones que tiraban a más de un kilómetro y medio cuando -los argentinos apostados en tierra llegaban a los 700 u 800 metros- y que incluía tres acorazados a vapor que fueron los primeros en el Paraná", recordó Ramos.

Tras una dura batalla los franceses e ingleses pudieron atravesar las cadenas y consiguieron tocar tierra unos kilómetros más adelante, pero los lugareños se negaron a comerciar con ellos y se vieron sometidos a diversos ataques en tierra durante semanas sucesivas por parte de las tropa confederadas. Regresaron más tarde a Europa y terminaron por reconocer la soberanía argentina sobre sus ríos anteriores y el manejo de la la Aduana y el comercio.

Pues bien, todos estos antecedentes vienen a cuento porque este miércoles 20 se realizará la apertura de una nueva ruta aérea hacia las Islas Malvinas autorizado por el presidente saliente Mauricio Macri, como parte de un convenio que no contó con la aprobación del Congreso, por lo que el primer mandatario y varios funcionarios de su gobierno fueron denunciados por los delitos de traición a la patria e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La abogada Valeria Carreras fue quien realizó la denuncia y el fiscal federal Jorge Di Lello dio impulso a la investigación penal el viernes último y le pidió al juez federal Luis Rodríguez que suspenda el primer vuelo que se realizará mañana operado por Latam, con partida desde San Pablo, con una escala en Córdoba y destino final a las Malvinas.

En 1999, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando Guido Di Tella era el canciller, se autorizó un primer vuelo a Malvinas con escala en Río Gallegos, proveniente de Puerto Montt, en Chile. Era la plena época de la “política de seducción” a los ingleses llevada adelante por Di Tella, que no terminó por rendir ningún fruto.

Vuelo a Malvinas

El gobierno saliente de Macri persiste en el error. Autorizó nuevos vuelos de aviones de gran porte hacia las Malvinas y otorgó permisos de pesca y de búsqueda de hidrocarburos en la zona en conflicto con los ingleses. Todo a cambio de nada y luego de la firma de un convenio que no contó con la autorización del Parlamento argentino, tras haber sido firmado en 2016, al poco tiempo de haber asumido Macri.

En una presentación que realizó esta mañana ante el juez Rodríguez, la abogada Carreras volvió a pedir la suspensión del primer vuelo que se realizará mañana en coincidencia con el Día de la Soberanía Nacional. “Estas concesiones al usurpador son antecedentes nefastos a nivel política exterior en cuanto a la reinvindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur”, sostuvo en su escrito.

Carreras indicó además que el decreto que autoriza la nueva ruta aérea establece el itinerario San Pablo, Córdoba, Malvinas, provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, los tickets que vende Latam dicen como destino final Mount Pleaseant, Falklands. Según la letrada lo expuesto no solo habilita al juez a “a suspender el vuelo sino en caso de no optar por esa medida, puede ordenar a la autoridad de tráfico aeroportuario que no permita el despegue de dicho vuelo una vez aterrizado en Cordoba por no coincidir decreto 602/19 con destino vendido por la empresa Latam Brasil”. De todos modos, se cree improbable que el juez Rodríguez adopte alguna medida en lo inmediato.