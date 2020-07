En el Día del Amigo, un escritor recuerda al espía de la dictadura que se infiltró en su familia

Esta mañana, en el Día del Amigo, el escritor y periodista Miguel Ángel Molfino Gianetti, evocó en su muro de Facebook, con una bronca que el paso de los años no disminuyó ni mínimamente, a Julio César Marturet, un ex amigo, cercanísimo, ex novio de su hermana, espía del Batallón 601 de Inteligencia en la misma época en que el propio Molfino y su hermana Alejandra fueron presos, y sobre todo en la época en que su hermana, su cuñado y su madre fueron desaparecidos/asesinados por la dictadura. Molfino supo que Marturet había sido espía alrededor de 2010, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desclasificó la nómina de personal del Batallón de Inteligencia 601. Entonces tuvo una súbita y dolorosísima luz sobre la tragedia de su familia.

Julio César agente de reunión del Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura. Se infiltró en mi familia como vecino, amigo y después novio de mi hermana desaparecida Marcela. Una vez que la represión provocó la violenta diáspora de los Molfino, él se evaporó.

El aún no se imagina qué mierda significa ser mi peor enemigo.

Fotos: en Resistencia, 1967, amigos en una esquina. Abrazando a su esposa en fecha reciente. Finalmente, la cara final que te deja la traición y el miedo.

Marturet y Marcela Molfino. Ella desapareció cuando él era servicio de inteligencia de la dictadura.

Consultado por BigBang respecto de si quería hablar de aquella historia, Molfino no vacila. "Tengo que hacerlo, es mi misión", responde al teléfono desde Resistencia, provincia del Chaco.

-¿Cuándo conoció a Marturet?

-Yo vivo en el Chaco en el Gran Resistencia. Yo tendría 16/17 años, esto habrá sido más o menos en 1967. A 20 metros de la casa paterna había una pensión de estudiantes, de la que siempre saqué muchos amigos. Teníamos ahí enfrente una epecie de potrerito donde jugábamos al fútbol. Era un ambiente muy barrial Y un día aparece esta muchacho Julio César Marturet, se acerca a la barra, que por un lado jugábamos al fútbol y por el otro había un grupo al que nos gustaba más leer... Era una hermosa bolsa de gatos. A este muchacho lo llamaban El Pato, y se hace amigo mío y de mi familia. Éramos seis hermanos en total. Era una casa muy abierta y mi vieja siempre estaba dispuesta a tener un hijo más ahí en la mesa. Era la época de los “asaltos”: los chicos llevábamos la bebida y las mujeres la comida, época de escuchar a Los Beatles y a los Iracundos. Swingin Longon Swingin Resistencia, y ahí nos empezamos a hacer amigos. Solíamos encontrarnos con él, íbamos a tomar café a charlar de minas, cosas de pibes de aquella época. Bueno, así se convirtió en parte de la familia. Él vivía solo en la pensión así que se pasaba el día en casa. Y paralelamente en ese tiempo empezó a entrar la política con bastante importancia en la familia. Y este empezó a inocularse. No tenía opinión sobre nada, adoptaba el color que tenía la pared en ese momento, era transparente. Era un entusiasta acompañante. Resulta que le toca la colimba y para hacerlo menos tiempo pide hacerlo en el Destacamento de Resistencia. Esto sería en el 69, el año del Cordobazo. Ya las cosas estaban muy batidas. Para entonces mi hermana Marcela, que era su novia, empieza a militar en el Peronismo de Base, empezó a ir a las villas, cosa que él no acompañaba. Pero él era un invitado de lujo a las charlas que había al atardecer, cuando íbamos a tomar mate, yo ya había empezado a militar en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)... Mi hermana militaba en el peronismo y el tipo ahí cebando mate, sonriendo , con cara de palo, hasta que llega el momento en que mi hermana Marcela lo deja porque militando en los barrios se enamora de Guillermo Amarilla, que iba a ser Delegado de la Regional Cuarta de la Juventud Peronista. Guillermo Iba a ser uno de los capos de la Juventud Peronista, en la época de Dante Gullo, del Turco Jorge Obeid... Y Marcela lo deja al Pato, que sin embargo siguió yendo a casa. Marcela para entonces ya convivía con Guillermo y había dejado el peronismo de Base para ingresar a la Jotapé.

-Él se quedó sin la novia, pero siguió yendo a la casa...

.Así es. Bueno, llega un momento en que las cosas se ponen más virulentas. Yo me caso, 71, 72... Yo iba poco a mi casa y él se hizo amigo de mi hermano José Alberto... En el 74 paso a la clandestinidad mi vida cambia, qué se yo... y todo funde a negro porque nadie habla más del Pato Marturet. Meses después que yo mi hermana y el Negro Amarilla pasan a la clandestinidad. Y el Pato, según cuenta mi hermano, siguió siendo “amigo de la familia”. Después cae presa mi hermana Alejandra, en el 76. Él después se va a Misiones, creo. El es de Goya, Corrientes...

Pasa la dictadura a sangre y fuego. Mi hermana Marcela y mi cuñado desaparecen, yo estoy preso, mi hermana más chica Alejandra y mi hermano Gustavo parten al exilio, mi mamá se exilia... Mi hermana Marcela y Amarilla desaparecen en la contraofensiva.. Meses después desaparece mi vieja (Noemí Esther Gianetti de Molfino), la secuestran en Perú, y yo, ya durante el gobierno de Alfonsín, salgo en libertad. Me reencuentro con mi hermano y preguntando por este, por aquel, le pregunto por el Pato Marturet, y me dice, No, aquel se fue en el 82 de la provincia, volvió, se fue...

Pasó el tiempo hasta que en el año 2010 la revista XXIII publican el listado completo de los agentes del batallón 601. Cuando salta esto él era empleado del gobierno de Misiones, tenía un cargo como Subsecretario de Acción Cooperativa y Mutual. Me avisó un periodista de Misiones llamado Sebastián Korol, que estaba investigando el caso. Con Gustavo, mi hermano más chico por separado le hablamos por teléfono, le dijimos que lo íbamos a partir al medio, imaginate semejante hijo de puta, es inenarrable lo que lo puteamos. Y me vuelve a hablar e periodista y me dice que el gobernador no lo quería sacar del puesto. Y entonces saqué una nota en Página/12 y esa nota fue distribuida a todos los miembros del gabinete provincial, y recién ahí al tipo lo echan a la mierda. Al parecer más o menos desde la época de la colimba en el Destacamento el tipo se había incorporado como servicio. Y después averiguamos, creo que tenía un tío coronel. El tipo juraba y perjuraba que había una confusión, que no era ese. … pero en el listado está su número de documento. Él ingresó al radicalismo en la época de Alfonsín. Cada tanto recuerdo el tema porque sé que a él le duele. Porque tiene hijos grandes, cuatro hijos...

Noemí Esther Gianetti de Molfino, asesinada en Lima en 1980 por un grupo de tareas de la dictadura argentina.

-O sea que vos estuviste en cana, tu hermana estuvo en cana, tu hermana y tu cuñado están desaparecidos al igual que tu mamá...

-Así es. Hay un nieto recuperado, porque mi hermana cayó embarazada. Mi hermano Gustavo estuvo clandestino y estuvo con mamá en Lima cuando la secuestró la patota del Coronel Roualdés, el segundo de Suárez Mason. Con mi mamá cayó María Inés Raverta, la mamá de Fernanda, la chica que está en el Anses.