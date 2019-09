En qué consiste el "muro de dólares" con el que el Gobierno busca evitar otra corrida mañana

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ultiman detalles para lo que será la apertura de los mercados de mañana, en donde pondrían en funcionamiento un “muro de dólares” similar al que utilizó el ex titular del BCRA, Federico Sturzenegger, en dos oportunidades. Todavía no trascendieron ni el total de dólares que tendrá el muro, ni el precio del mismo. Las primeras estimaciones hablan de un monto de US$ 3.000 millones.

En el entorno del titular del BCRA procura no brindar demasiado información para que “el shock” se sienta. El propio Sandleris sería el encargado de transmitir el tamaño del muro. El último caso, puesto por Sturzenegger, consistía de US$ 5.000 millones disponibles a $25 (en el segmento mayorista) lo que sirvió para mantener la calma durante 20 ruedas consecutivas. El anterior a ese fue a mediados de 2017 y sólo tuvo que durar un día. "Los muros están hechos para romperse. Mientras más dure, si lo hay, mejor pero es un paliativo", remarcaron fuentes del Gobierno, que sostienen que la mirada esta puesta en el día a día. "Cada día es un partido nuevo", agregaron.

A su vez el Central pasará a tener una intervención más agresiva en el mercado y dejaría de lado a las subastas diarias para intervenir cómo lo hacía hasta antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trataría entonces de la tercera decisión en la última semana del BCRA, que primero obligó a las exportadores a liquidar más dólares al requerir autorización previa para su financiamiento y el estiramiento (e incumplimiento) de los pagos de la deuda en pesos para tener más liquides de dólares para intervenir en el mercado.

Asimismo, fuentes gubernamentales adelantaron que procurarán bajar el nivel de enfrentamiento contra el favorito a ganar las elecciones de octubre, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y dentro de esa lógica harían una nueva convocatoria a todos los sectores de la oposición de cara a lo que será el envió del proyecto de ley para extender los plazos de la deuda a mediano plazo.