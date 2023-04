¡Éramos pocos y parió Dujovne! "Todos miramos al dólar, pero el problema es la inflación”

Durante la jornada de este martes la cotización informal de la divisa norteamericana llegó a tocar los $497 para la venta en el promedio nacional cuando el lunes, los mercados habían cerrado sus actualizaciones a $462. Recién comenzó a descender luego de que Sergio Massa, ministro de Economía, acudió a las redes sociales para denunciar que hay “una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto” en el dólar. En ese sentido, afirmó que utilizarán “todas las herramientas para ordenar esta situación” y manifestó que rediscutirá el acuerdo con el FMI e intervendrá en el mercado cambiario.

Fue en este contexto que el economista Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, se refirió a la disparada del dólar libre que lo llevó a alcanzar los $490 poco más de 10 días después de haber superado los $400. Para el ex funcionario, “hoy todos miramos al dólar, pero el problema es la inflación que ya tiene un ritmo anualizado de 143 por ciento”.

Dujovne reaccionó a la disparada sin freno de la divisa en el mercado informal con una serie de publicaciones en la red social Twitter. “El Gobierno promete una reducción en los próximos meses que, lamentablemente, no ocurrirá. Subestimar el déficit fiscal y emitir descontroladamente (2020/2022) no fue gratis”, dijo.

Para Dujovne “la demanda de dinero no para de caer: la base monetaria, que representaba cerca de 9 puntos del PBI hasta 2020 fue bajando hasta apenas 5 puntos en la actualidad”. “¿Seguirá así? Nadie lo sabe. El Gobierno puede controlar la oferta. La demanda la decide la gente”, manifestó.

“Hoy volvemos a temer una espiralización inflacionaria, pero con los mejores términos de intercambio desde la posguerra. Necesitamos retomar el equilibrio fiscal, tipo de cambio único, tarifas de servicios públicos no políticas y libertad para importar y exportar”, dijo al terminar el hilo.

Si bien Dujovne se atrevió a dar cátedra de cómo se administra la economía de un país, se olvidó de que en 2019 la tasa de inflación promedio de Argentina registró su punto más alto, al colocarse por encima del 53%, cifra con que el gobierno de Cambiemos terminó su ciclo. Además, fue denunciado tras ser vinculado a maniobras de lavado de dinero tras la aparición de algunos chats de WhatsApp donde se lo vio pidiendo realizar una operación de fuga de divisas.

Las conversaciones en cuestión que mantenía el ex funcionario del gobierno de Macri con un "cuevero" pertenecían al año 2015 y en ellas, Dujovne solicitaba fugar y blanquear 15 mil dólares. Fue por eso que el ex ministro fue denunciado en la Justicia federal por delitos contra el orden económico y financiero por supuestas maniobras de triangulación y fuga de dinero con cuentas offshore en Delaware, en Estados Unidos, de las que sería titular.

También olvidó que negoció la deuda más grande de la historia con el FMI. Que según la Auditoría General de la Nación, “Argentina nunca había accedido a semejante endeudamiento con el FMI”. En términos históricos, los años con mayor monto de acceso a deuda con el organismo son justamente los años 2000 y 2001 (Megacanje) con 8000 millones de dólares y luego en el 2018 (stand by) con 56.700 millones de dólares. Por esto también fue denunciado, junto al ex jefe de Estado y el director del Banco Central, Guido Sandleris, por presuntas irregularidades al contraer dicho acuerdo en octubre del 2018.

De acuerdo con aquella denuncia, los ex funcionarios firmaron el acuerdo inconstitucionalmente porque "debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo, invocando una norma caduca como lo es el último párrafo del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera para ello".

Además, acusaron que la deuda contraída "carecía de sentido" porque el dinero ingresado del fondo fue utilizado para pagar deudas y a la vez fugado cuando, según la versión de los denunciantes, el Estado tenía dólares suficientes para asumir sus compromisos. "Desde el 22 de junio del 2018 al 16 de julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones", rezaba aquella denuncia.

Y agrega: "Solo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido".