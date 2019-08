Es falso que Gildo Insfrán “le pegó un cachetazo” a una autoridad de mesa

Por Reverso

Circula en Facebook una imagen con la siguiente leyenda: “Gildo Insfrán [gobernador de Formosa desde 1995] le pegó un cachetazo a una fiscal que no le permitió votar por no tener el DNI. Menos mal que volvieron mejores”. Esta misma versión también fue difundida en Twitter en varias oportunidades (ver acá y acá).

Sin embargo, esto es falso: la fiscal de mesa de Juntos por el Cambio que supuestamente fue atacada no recibió ningún cachetazo; esto se puede comprobar en el video -que no fue manipulado- difundido por varios medios. Además, la Justicia Electoral formoseña y el comandante encargado de la seguridad de las elecciones en esa provincia, Gabriel De Senzi, confirmaron a Reverso que no hubo una denuncia contra el Gobernador peronista como señalaron algunos posteos.

En Facebook, esto fue difundido por la página “Argentinos Indignados”: la publicación fue compartida más de mil veces, según datos del propio posteo. Además, circuló en Twitter y, en total, fue retuiteado más de 5 mil veces (ver acá, acá y acá).

¿Qué fue lo que pasó?

Reverso se contactó con la fiscal de Juntos por el Cambio de la mesa en la que votó Insfrán, Berta Gauto, para consultarla por este tema. “Le pedí [a Insfrán] su identificación (sonaba a broma porque somos del mismo pueblito), él se presentó sin documento, pero luego le acercaron un documento ejemplar A cuando en el padrón figuraba ejemplar B y le indiqué que no podía votar. Nada más”, dijo la autoridad de mesa. También aclaró a este medio que el Gobernador no le pegó una cachetada, como se dijo en redes y algunos medios.

Según detalló la Cámara Nacional Electoral (CNE), “no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral”, es decir, que si una persona se presenta, como en el caso de Insfrán, con un ejemplar A pero en el padrón figura que posee un ejemplar B, no podrá votar. Sin embargo, el Gobernador emitió su voto de todos modos (ver acá).

La desinformación empezó a circular cuando se publicó un video en el que se ve que el Gobernador palmea en la cabeza a Gauto, ya que le hizo ir a buscar su documento, a pesar de que su identidad es de público conocimiento en la provincia y ella es de su mismo pueblo.

El video fue difundido en medios nacionales, como en La Nación y Clarín. Este último lo tituló de la siguiente manera “Así fue el golpe de Insfrán a una fiscal” y con este texto: “El gobernador de Formosa y un momento tenso a la hora de votar”. Sin embargo, en el propio video se puede ver que la fiscal se ríe después de la palmada de Insfrán (Partido Justicialista), quien este año resultó reelecto por sexta vez.

La precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio Alejandra Olmedo, mencionada en varios medios como fuente de la denuncia, señaló en una publicación de Facebook que la fiscal “fue agredida física y verbalmente, y amenazada” por Insfrán. Además indicó que “cuando Berta termine sus funciones de fiscalización, realizará la denuncia correspondiente por violencia de género y amenazas”. Reverso intentó comunicarse con Olmedo, pero no obtuvo una respuesta.

Este medio contactó además a Sandra Moreno, jueza del Tribunal Electoral Provincial, y ella confirmó la falsedad de la desinformación: que el funcionario no le pegó una cachetada a la autoridad de mesa.

Reverso también consultó a Gabriel De Senzi, comandante electoral encargado de la seguridad de las elecciones en Formosa. De Senzi indicó que “no hubo denuncia alguna en la Justicia electoral, tampoco en la Policía de la Provincia”. Además, aclaró que en el momento en que Insfrán votó “no hubo alteración al orden y el comicio continuó normalmente”.

