"Es tarde para los chicos de las villas": Soledad Acuña y las otras posiciones clasistas del PRO

"Un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción"

Pese a que por ley los jóvenes de 16 años que delinquen son imputables en la Argentina, Horacio Rodríguez Larreta endureció en noviembre del año pasado su discurso cuando el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía ocupó las portadas de todos los diarios, sólo una semana antes de las elecciones generales.

"Con los menores para mí no es bajar la edad (de imputabilidad), sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación, pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente", aseguró, aunque de inmediato se contradijo: "Hoy un chico puede votar a los 16, pero no es punible; ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible".