“Es un circo”: El duro cruce entre el padre de un fallecido en el ARA San Juan y Patricia Bullrich

Dolores fue el centro de la polémica política y judicial de la jornada. A esa ciudad debió viajar el ex presidente Mauricio Macri para presentar a una indagatoria en la Justicia Federal, por la causa que lo tiene como imputado por el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

En ese contexto, los referentes políticos de Juntos por el Cambio, como el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodriguez Larreta o los candidatos a diputados por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, María Eugena Vidal y Diego Santilli salieron a apoyar públicamente a Macri y a denunciar que todo se trataba de una “utilización electoral” del caso.

Pero otro sector del PRO optó por organizar un acto en la puerta de la municipalidad de Dolores para convocar a la militancia de Juntos por el Cambio y para que Macri realice un discurso desde el escenario antes de presentarse ante el juez Martín Bava.

Ahí estuvo el empresario junto a Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, Jorge Macri, Fernando Iglesias, el investigado Darío Nieto, Waldo Wolf, Pablo Avelluto, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Daniel Lipoveztky, Silvina Lospennato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Gustavo Santos y Jorge Triaca. Y apenas un puñado de militantes que fueron a mostrar su apoyo.

Lo cierto es que la organización de ese acto había generado malestar entre los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. De hecho, ya había emitido un comunicado que decía: . "En virtud de la convocatoria política que está realizando Juntos por el Cambio por distintos medios, en un supuesto apoyo al ex presidente Mauricio Macri para el jueves próximo a tenor de su citación a declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores, les rogamos que por respeto no lo hagan, que respeten a la Justicia y a los 44 tripulantes; que no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios. Los familiares estaremos para escuchar lo que tiene para decir, como siempre sin banderas política”.



Por supuesto, desde Juntos por el Cambio no hicieron caso a ese pedido. Además de hablar, hubo bombos, cantos y banderas. Cerca del cordón montado por la Policía en los alrededores del Juzgado Federal N° 1 de Dolores, adonde finalmente Macri no declaró, hubo un duro cruce por parte de uno de los padres de los oficiales que murieron en el submarino y la presidenta del PRO.

“Me decís que no politice la causa, y hacen esto”, le dijo Luis Tagliapietra, el padre de la víctima y abogado que lleva adelante la querella, a Bullrich. Y completó sobre el acto que lideró Macri junto a otros referentes de Cambiemos: “Es un circo”. Por supuesto, la presidente del PRO no supo qué responder.



Unos minutos después, Tagliapietra dijo ante los medios de comunicación: “Me dice que no politice la causa y miren lo que hacen ellos. Lamento que estos referentes políticos de Juntos por el Cambio y la gente manipulada por ellos sean parte de un acto que hiere a los familiares de quienes murieron. Me dan pena”.



Y completó: “Me crucé con los militantes macristas. Por supuesto que algunos me reconocen, pero ninguno tiene la valentía de decirme nada en la cara. Son todos cobardes, incluidos los dirigentes”.