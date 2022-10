"Es una operación berreta": el intento de justificación de Milman y las pruebas en su contra

Avanza la investigación por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Un testigo clave se presentó en la causa con pruebas que sostienen que el vicepresidente del bloque del PRO en Diputados, Gerardo Milman, sabía dos días antes que la vicepresidenta iba a ser atacada y se lo reveló el 30 de agosto a dos mujeres en la cafetería Casablanca, ubicada sobre la calle Rivadavia a pocos metros del Congreso. "Me voy a presentar mañana en la Justicia para desarmar esta operación berreta", aseguró el legislador, ahora investigado por la Justicia.

Quien presentó las pruebas y ya declaró ante la jueza María Eugenia Capuchetti fue el testigo clave, que trabaja como asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. El hombre aportó el mensaje de WhatsApp -certificado ya por peritos- que le envió el primero de septiembre a las 22.36 a su jefe, mientras todavía no se sabía con certeza qué había sucedido con la vicepresidenta y recién comenzaban a viralizarse las imágenes de plano corto en las que se podía ver a Sabag Montiel gatillándole en dos oportunidades a la vicepresidenta.

"Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba (Gerardo) Milman con dos pibas y graciosamente decía: 'Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa', y se mataba de risa. Están las cámaras que no me dejan mentir. HDMP, lo escuché. Creeme que estoy temblando", fue el mensaje que recibió Cleri en su teléfono celular.

La jueza ordenó el secuestro de las cámaras de seguridad de la confitería y se confirmó que ese día Milman mantuvo un encuentro con dos mujeres, tal y como declaró el testigo clave. Las jóvenes fueron identificadas como Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, colaboradoras del vicepresidente del bloque del PRO en Diputados. En una primera instancia, ambas empleadas declararon no recordar haber estado en Casablanca, pero ante las imágenes de las cámaras tuvieron que confirmar el encuentro.

¿Qué dijeron? Que el diputado no les habló del atentado a la vicepresidenta, sino de un viaje que tenía programado a la Costa. Además de la declaración de sus dos empleadas, hay pruebas de que Milman viajó a Pinamar.

"Esto ocurre en una confitería que queda enfrente de la Cámara de Diputados, donde muchos diputados vamos a tomar un café o comer algo. Las imágenes que muestran los medios oficialistas hacen referencia a que estoy comiendo o tomando algo con dos colaboradoras mías, pero no hubo ninguna discusión con respecto a un posible atentado contra Cristina Kirchner", se defendió, en declaraciones a Modo Fontevecchia.

Confrontado contra las imágenes que confirman su viaje a la Costa, el diputado reconoció: "Sí, es cierto que, al día siguiente de esas imágenes, me fui a Pinamar para hacer campaña. Estuve en una radio y también con el intendente y los militantes del espacio. Volví a Buenos Aires antes de que ocurriera el desgraciado atentado contra la vicepresidenta".

"Hay una persona que dice que escuchó algo de mí y se presenta en la Justicia, pero no tiene ninguna prueba; salvo que estábamos en el mismo bar. Me voy a presentar mañana en la Justicia para desarmar esta operación berreta", denunció.

La declaración de sus dos empleadas y el viaje a Pinamar

"Esa situación ocurrió el 30 de agosto y ellas declararon ayer. Fueron porque las habían ido a buscar a los domicilios de sus padres y no estaban. Cuando se enteraron, se presentaron espontáneamente en la Justicia, declararon por varias horas. Les preguntaron por una reunión en una confitería a la que habitualmente van y que había sido el 30 de agosto, estando a fines de octubre".

"Cuando les mostraron las imágenes, reconocieron que habían estado ahí, aunque no recordaban haber estado juntas en la misma situación. Fue cuestión de minutos, porque una vino a traerme un expediente. Pero nunca fue parte de la charla el tono de lo que el denunciante dice. Además, no hay ninguna grabación al respecto. Es cierto que fui a la Costa y estaba con mi secretaria programando que contraten un hotel para pasar la noche, porque tenían actividades pautadas".

El proyecto que presentó dos semanas antes del ataque en el que advertía: "No sea cosa que armen un falso ataque a CFK para victimizarla"

"Estamos hablando de un proyecto de pedido de informes que presenté en la Cámara de Diputados. Si fuese parte de un atentado, cómo se imaginan que voy a presentar un documento público para que todo el mundo lo pueda ver. Lo que noté cuando fue la acusación del fiscal (Diego) Luciani fue la crispación y la violencia verbal, donde se acusaba a periodistas y fiscales; hubo amenazas de muerte contra ellos y lo que hice fue pedir los motivos para la ampliación de la custodia. Pero fueron tres proyectos, no uno".

"En otro (proyecto), presenté el pedido al Ministerio de Seguridad para que se le aumentara la custodia a los fiscales, a los periodistas involucrados y a la vicepresidenta. Yo trabajé en seguridad, fui viceministro del área, y hubo que trabajar sobre escenarios posibles. Es la diferencia entre prevención y persecución".

"Lo que proponía era saber los motivos por los que el Ministerio de Seguridad reforzaba la custodia y, en todo caso, si había un posible atentado contra la vicepresidenta, que se reforzara la custodia para todos los involucrados".

El diputado sostuvo que los detenidos por el atentado son un "grupo absolutamente marginal" y desestimó el vínculo político. "Unos podrían pensar que es un grupo como el de las barras bravas, donde el que hace el mayor delito y es más violento se constituye en alguien socialmente más importante. El ascenso social se produce por quién es más violento y en otros grupos puede ocurrir lo mismo".

"Cuando se escuchan algunos audios o se leen los chats de la 'Banda de los copitos', el más guapo es el que se atreve a más. Eso pasa porque el miedo social falla y encuentran dentro de estas organizaciones delictivas una forma de reconocimiento social. El otro esquema, que ni lo quiero pensar, es que sea una operación de Inteligencia, como la que me quieren hacer a mí", se victimizó.

¿Qué piensa de Revolución Federal? "Aspiro a que sea un grupo excluido, donde se genera más prestigio siendo más violento. Revolución Federal es un grupo que tiene manifestaciones violentas, como lo hemos visto en las marchas, con señales que no constituyen un delito, pero son marcadores de violencia que no ayudan. Pero no lo puedo impedir".